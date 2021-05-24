«Они убьют меня»: задержанный создатель Nexta уговаривал пилотов не сажать самолет

Фото: twitter/pr0tez

Одна из пассажирок самолета компании Ryanair сообщила, что создатель и главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан в минском аэропорту, уговаривал пилотов отказаться от посадки после сообщения о минировании. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам девушки, Протасевич подошел к членам экипажа и сказал:

— Не делайте этого. Они убьют меня, я беженец.

В ответ пилоты заявили, что обязаны посадить самолет, так как авиакомпания связана международными соглашениями.

Пассажирка также опубликовала снимок, на котором видны мужчины в форме, следящие за туристами. Девушка пояснила, что к ним относились, «как к заключенным».

Видео: .instagram.com/raselle_gr

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта «Минск» сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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