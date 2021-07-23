Яркие и трагичные: факты из истории Олимпийских игр

Фото: официальный сайт Международного олимпийского комитета

С 23 июля по 8 августа на XXXII летних Олимпийских играх в Токио в борьбе за медали встретятся сильнейшие спортсмены со всего мира. «Вечерняя Москва» собрала для своих читателей самые удивительные, скандальные и значимые факты за всю историю проведения Игр.

Громкие скандалы

Олимпийские игры — это не только про удивительную силу воли спортсменов к победе, про их характер и закалку, но и порой про скандалы. На соревнованиях в Берлине в 1936 году многократная чемпионка Дора Ратьен заняла четвертое место по прыжкам в высоту среди женщин. Только в 1938-м выяснилось, что Дора — мужчина. После скандала чемпионка официально сменила имя на Генрих Ратьен. Конечно, мужчина был лишен титулов, наград и права участвовать в международных соревнованиях.

Грандиозный скандал и дисквалификация советской сборной по пятиборью произошли на Играх в Канаде в 1976 году. Тогда спортсмен Борис Онищенко, который, кстати, был лучшим фехтовальщиком советской сборной, решил обманом добиться победы над соперником. В рукоять его шпаги была встроена кнопка, нажатие на которую с помощью замыкания электроцепи включало судейскую лампочку. А загорание этой лампочки свидетельствует об «уколе» соперника. В ходе состязания Онищенко однажды ошибся: лампочка загорелась в тот момент, когда было очевидно, что шпага не коснулась конкурента. В итоге обман раскрылся, а советского спортсмена не только дисквалифицировали, но и в СССР лишили всех наград и исключили из партии.

Без комфорта

В 1904 году в Сент-Луисе (США) прошли самые странные Олимпийские игры в истории. Во-первых, Игры должны были пройти в Чикаго, но по требованию американского президента этого не произошло. А во-вторых, произошел скандал на марафоне. Была очень жаркая погода, а трасса спортсменов проходила по пыльной грунтовой дороге. Поэтому более половины участников забега так и не смогли финишировать. При этом трасса пролегала через сектор с частными домами. В итоге некоторые игроки стали жертвами нападения собак. Так, один из бегунов сошел с маршрута и спрятался на кукурузном поле от гоняющейся за ним стаи псов.

Победителем марафона стал Фредерик Лорз. Но и тот стал первым нечестным путем. Как выяснилось после забега, Лорз доехал до финиша на автомобиле. Все дело в том, что в начале гонки у него свело ноги, а проезжавший мимо на автомобиле болельщик взял его в свою машину и довез почти до финиша. Бегун вышел за 8 километров до конца дистанции и красиво завершил гонку.

«Олимпиада судейских ошибок» — именно такое название закрепилось за Играми в Лос-Анджелесе, которые прошли в 1932 году. Множество различных ошибок было допущено судьями во время проведения состязаний. А самая грубая навсегда останется в истории. Во время забега на три тысячи метров судья самовольно ушел со своего поста. Поэтому тогда олимпийцам пришлось пробежать на круг больше. Кроме того, в забеге на двести метров спортсмен, который и стал победителем в данном виде спорта, пробежал на два метра меньше, так как неправильно проложили беговую дорожку.

С жестокостью и смертью

Одиннадцать спортсменов погибли 5 сентября 1972 года во время проведения Игр в Германии. Тогда террористы ворвались в резиденцию делегации Израиля, расстреляли двух игроков и еще девять человек взяли в заложники. Преступники требовали освобождения ряда арабских заключенных в Израиле, немецких террористов и заключенных, содержавшихся в тюрьмах в Европе. Руководство Израиля выполнять требования отказалось. Силовики начали операцию по освобождению заложников. Но она не увенчалась успехом — все захваченные спортсмены погибли. Несмотря на трагедию, в МОК приняли решение продолжать соревнования.

В 1900 году Олимпийские игры проходили во Франции. И тогда организаторы решили ввести новый вид спорта — стрельбу по голубям. В итоге весь стадион, зрительские трибуны и судейские места к концу соревнований оказались заваленными перьями и птичьими тушками. При этом такой необычный вид спорта был в олимпийской программе до 1908 года. Только позже соревнование признали слишком жестоким и исключили из перечня состязаний Олимпиады.

Игры 1996 года проходили в американской Атланте. При организации состязаний было допущено немало промахов. Но самое страшное — произошел теракт. Взрывное устройство взорвалось в Олимпийском парке среди множества людей. В итоге два человека погибли, еще более ста получили ранения. Оказалось, что бомба была вмонтирована в кусок металлической трубы. Трагедия на Играх взбудоражила мир. Найти преступника удалось год спустя. И то после того, как он совершил несколько похожих терактов.

Самая дорогая

Олимпийские игры — крайне дорогое спортивное мероприятие. Так, на проведение состязаний в Пекине, столице КНР, в 2008 году было потрачено свыше 40 миллиардов долларов. Деньги в основном были вложены с 2001 по 2008 год в развитие инфраструктуры, транспортной системы и экологии.

Значительно дешевле обошлись подготовка и проведение Игр в Великобритании в 2012 году. Тогда на Олимпиаду было потрачено порядка 17 миллиардов долларов. Примерно миллиард долларов был истрачен только на обеспечение безопасности состязаний. Игры охраняли 40 тысяч полицейских и военных.

Уникальные и масштабные летние Игры прошли в Греции в 2004 году. Правда, после Олимпиады, которая обошлась почти в 12 миллиардов долларов, страна залезла в долги. Греция, кстати, тоже заботилась о безопасности мероприятия: порядка 70 тысяч полицейских охраняли олимпийские объекты во время Игр.

Основания для отмены

Кроме скандалов и каких-то небольших недоразумений, для спортсменов и поклонников Игр самое страшное, что может быть, — отмена состязаний. А в истории такое было. Тридцать вторая Олимпиада, которая только должна состояться, тоже была отменена в 2020-м и перенесена на этот год. Причина известна всем: ситуация с распространением коронавируса.

В 1916 году шестую летнюю Олимпиаду должна была принять Германия. Однако Первая мировая война внесла серьезные коррективы в планы стран-участниц. Игры были отменены. Провести в Германии их удалось только в 1936 году.

В 1940 году Япония готовилась принимать сразу две Олимпиады — летнюю и зимнюю. Только за несколько лет до мероприятия страна начала войну с Китаем. Конечно, состязания были отменены. Планировалось, что Игры проведут в Финляндии и Германии. Но планы не реализовались — помешала Вторая мировая война. Отмена коснулась и Олимпиады 1944 года, которая должна была пройти в Великобритании.

Первые соревнования на XXXII летних Олимпийских играх в Токио — по футболу и софтболу — начались уже 21 июля. В день открытия пройдут состязания по стрельбе из лука и академической гребле. А первые финалы Игр состоятся 24 июля. Всего награды будут разыграны в 41 виде спорта. Сборная России на Играх выступает под флагом Олимпийского комитета России и представлена 335 спортсменами в 34 видах спорта.