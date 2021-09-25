Весомая фигура: как выборы в Германии повлияют на отношения с Россией

Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

В воскресенье, 26 сентября, в Германии пройдут парламентские выборы. На места в бундестаге претендуют представители шести партий. После своего избрания депутаты Законодательного собрания выберут нового федерального канцлера. О прогнозах итогов голосования, о будущем канцлере и о том, как выборы скажутся на отношениях с Россией, — в материале «Вечерней Москвы».

Избирателям нужны яркие личности

Согласно опросам общественного мнения, фаворитами избирательной кампании традиционно являются Социал-Демократическая партия Германии (СДПГ) и консерваторы из Христианского демократического союза и баварского Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Они смогут набрать чуть больше 20 процентов голосов.

Как считает кандидат политических наук, старший преподаватель РУДН, эксперт Российского совета по международным делам, эксперт по Евросоюзу Камран Гасанов, победителями выборов с минимальным перевесом станут социал-демократы. Дело в том, что на пост канцлера в этом году не будет претендовать Ангела Меркель из ХДС, а люди в последнее время голосуют не за партийную принадлежность, а за личности, отмечает специалист.

— У Меркель, несмотря на критику в ее адрес, были высокие рейтинги. Но после ее ухода у христианских демократов нет ярких лидеров. Выдвинутый ими в качестве кандидата на пост канцлера Армин Лашет такой поддержкой, как Меркель, не пользуется. Он воспринимается как номинальная фигура из разряда «лишь бы кого-то поставить». Более популярного Маркуса Зедера из «сестры» ХДС — баварской ХСС — решили не выдвигать, чтобы не увеличивать влияние более мелкой партии, — пояснил политолог.

Кандидата от партии Меркель не любят даже в ХДС

Совсем иная ситуация у СДПГ. Кандидат от социал-демократов Олаф Шольц сейчас занимает пост вице-канцлера и министра финансов. По словам Гасанова, эта фигура выглядит очень весомо. Он не говорит пламенных речей, но это человек слова и дела. Благодаря ему Германия успешно преодолевала в последние годы различные кризисы.

Кроме того, Шольц позиционирует себя как преемник Меркель, что может позволить ему отнять голоса у ХДС/ХСС, члены которых, мягко говоря, Армина Лашета не любят. Эта фигура считается номинальной на предстоящих выборах и выглядит очень блекло на фоне остальных. Более того, напомнил эксперт, даже когда Меркель призывала голосовать за нее, сторонники правящей партии ее освистали, наглядно показав, что такой канцлер им не нужен.

Что же касается кандидатов от других партий, то представитель «зеленых» Анналена Бербок, говорит Камран Гасанов, дискредитировала себя скандалами. В частности, в своем резюме она указывала, что работала на Фонд Маршалла, и это оказалось ложью.

— Репутация «зеленых» подмочена, поскольку не того лидера выбрали, как и ХДС. У СвДП (Свободная демократическая партия), у «левых» и АдГ (Альтернатива для Германии) есть определенная поддержка, но они не являются фаворитами, — уточнил политолог.

Цветные коалиции

Однако с выборами в Германии не все так просто, как может показаться. С учетом того, что ни одна из партий не наберет большинства голосов, им придется объединяться в коалицию. Кто в нее войдет — вопрос открытый. Эксперт предполагает, что это будут три партии, причем какие угодно, кроме «Альтернативы для Германии». Ее считают правой, радикальной и националистической.

В остальном же коалиция может быть какого угодно цвета, отмечает политолог. Это может быть так называемая «Ямайка», состоящая из ХДС/ХСС, СвДП и «зеленых».

— Могут объединиться также по принципу светофора — «зеленые», свободные демократы и социал-демократы, а может быть, красно-красно-зеленая коалиция — левые, социал-демократы и «зеленые». Результаты выборов не говорят о том, что именно конкретная партия будет определять политику страны. Потому что нужно будет объединяться с другими. Я не удивлюсь, что эти коалиционные переговоры окажутся самыми длительными в истории Германии, — спрогнозировал Гасанов.

Возможный союз ХДС с СДПГ

Все партии в целом и в общем претендуют на место «под куполом бундестага», заметил спикер. Он также не исключает, что ХДС/ХСС объединятся с СДПГ, и здесь уже вопрос: «кто будет третьей силой?». По сути, СДПГ, как и другие партии, готова идти в коалицию с любыми силами, кроме «Альтернативы для Германии».

В последний раз, в 2017 году, ХДС не хотела договариваться с СДПГ, но поскольку им не удалось собрать другую коалицию, пришлось опять с социал-демократами создавать большую коалицию, напомнил политолог.

— Учитывая это, СДПГ и ХДС будут делать все, чтобы не создавать коалиции друг с другом. Правда, принимая во внимание большой разброс и поляризацию немецкого общества, с высокой долей вероятности, они снова будут в одной коалиции. Третьей силой будут либо СвДП, либо «зеленые», потому что с «левыми» ХДС точно не станет объединяться, а СДПГ — может, — резюмировал собеседник «ВМ».

Шредер может стать посредником при Шольце

Еще один вопрос, связанный с выборами, который нельзя оставить без внимания, — их влияние на отношения с Россией. Дело в том, что Германия является очень важным экономическим партнером нашей страны. Нас связывает огромное количество контрактов и совместных проектов, один из которых — строящийся газопровод «Северный поток — 2». Его вот-вот должны ввести в строй.

Опасаться ухудшения отношений, с точки зрения Камрана Гасанова, нужно будет только в том случае, если во власти окажутся «зеленые». Они очень негативно настроены к России — к вопросам прав человека, к «Северному потоку» и к операциям нашей армии в Сирии.

— «Левые» же настроены на сближение, ХДС/ХСС будут продолжать ту же линию, что и Меркель. А вот с СДПГ интересный момент. Если победит Олаф Шольц, ухудшения точно не будет, как минимум сохранится текущий уровень отношений. Плюс, это партия бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который продолжает поддерживать с ней контакты. Будучи членом совета директоров Роснефти и лоббистом российских интересов в Германии, он может выступать посредником и повлиять на мнение Олафа Шольца, — предполагает политолог.

Хуже не будет, но санкции сохранятся

В самой социал-демократической партии есть группа, настроенная на сближение с Россией и даже на отмену виз для российской молодежи. Член СДПГ Олаф Шольц тоже сторонник отмены виз для молодежи, и он был одним из немногих политиков, который защитил проект «Северный поток — 2», и, когда была ситуация с арестом российского оппозиционера в Шереметьеве, он не призывал к блокировке проекта. Вполне возможно, что его канцлерство будет для России даже лучше, чем канцлерство Меркель, считает эксперт РСМД.

При этом действующие санкции против России будут сохранены, поскольку продолжается украинский конфликт. К нему, констатировал Гасанов, у всех немецких партий одинаковая позиция, за исключением «Альтернативы для Германии», которая не придет во власть, и «левых», которые все равно будут в какой-то коалиции.

Что касается проекта «Северный поток — 2», здесь все политические силы настроены прагматично, за исключением «зеленых». Но даже если «зеленые» войдут в коалицию, их жесткий тон будет смягчен другими партиями. Так что со стороны бундес-правительства газопроводу точно ничего не угрожает, заключил собеседник «ВМ».