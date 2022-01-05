«Сильный раздражитель»: чем обернутся протесты и отставка правительства в Казахстане

Фото: Резиденция президента «Акорда»

Из-за протестов в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. «Вечерняя Москва» разбиралась в причинах массовых протестов, выясняла, как может развиваться ситуация в дальнейшем, а также может ли происходящее в Казахстане как-то отразиться на взаимоотношениях страны с Россией.

Накопилось недовольство

Резкое повышение цен на газ, после которого начались протесты, само по себе не было главным поводом для протестов, уверен политолог, заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

— Газ — определенный триггер и своего рода последняя соломинка. Чтобы это произошло, надо было, чтобы еще много было этих соломинок, которые накапливались в течение долгого времени. Конечно, это сыграло значительную роль, но это был не единственный фактор, — рассказал эксперт.

По его словам, в Казахстане было много проблем, которые стали причиной недовольства граждан: например, значительные контрасты в доходах населения. С этими контрастами связана и тема коррупции, вызывавшая эмоциональную реакцию людей.

Со временем недовольство людей накопилось, отметил собеседник «ВМ».

— Когда появился сильный раздражитель, это выплеснулось наружу и причем обратилось против, по сути, основателя современного Казахстана Нурсултана Назарбаева. Именно с ним связываются и успехи, и проблемы страны, — рассказал эксперт.

Протестующие требуют ухода Назарбаева

Отставка правительства была одним из главных требований участников протестов, заметил Макаркин. Президент Касым-Жомарт Токаев даже пошел на некоторое опережение, потому что ожидалось, что это может случиться утром, однако произошло уже ночью.

Как заметил специалист, интерес в смене правительства был не только у протестующих.

— Здесь есть интерес и Токаева: уже бывший премьер-министр Мамин тесно связан с Назарбаевым. Потому что, хотя Токаев и является президентом с 2019 года, но он не имел возможности поставить своего главу правительства. Теперь у него такая возможность вполне может появиться. Он назначил временно исполняющего обязанности, заменил государственного секретаря на человека из своей команды, поэтому речь не только о том, что идет уличный протест, — рассказал политолог.

При этом граждане Казахстана заинтересованы в том, чтобы окончательно отстранить от политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, который остается председателем Совета национальной безопасности и сохраняет контроль над силовиками, уверен эксперт. Людям нужны гарантии его ухода, отметил Макаркин.

Политолог обратил внимание, что сейчас сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем и как она в итоге обернется для действующего президента.

— Если народ выходит на улицы, то возможны разные варианты. Но на сегодняшний момент, как я понимаю, участники акций не требуют ухода Токаева. Они исходят из того, что уйти всем сразу невозможно и требуют ухода Назарбаева, его полного отхода от политической жизни, — резюмировал собеседник «ВМ».

Макаркин отметил: в ситуациях, когда власть идет на уступки, протестующие нередко делятся на два лагеря. Более умеренные в этом случае договариваются с властью, радикально настроенные же говорят о том, что уступки недостаточны. Произойдет ли это в Казахстане, будет понятно в ближайшее время, подытожил политолог.

Ссориться с Россией невыгодно

По словам Макаркина, происходящее в Казахстане не должно стать причиной для ухудшения взаимоотношений с Россией.

— Я думаю, что Россия крайне негативно воспринимает всякие уличные акции в странах-союзниках. Для нее здесь важно, чтобы в Казахстане сохранилась стабильность и была политическая преемственность. Кроме того, Казахстан — член Евразийского союза, он таковым и останется, поэтому здесь я думаю, что вне зависимости от того, чем все закончится, Казахстан останется союзником России, — спрогнозировал эксперт.

При этом, как заметил собеседник «ВМ», новые поколения политиков в Казахстане стараются от России дистанцироваться. Несмотря на большой дипломатический опыт у президента Токаева и его команды, у Назарбаева был серьезный опыт выстраивания персональных отношений еще с советского времени: с Горбачевым, Ельциным, Путиным. Такого межличностного опыта у новой команды меньше, заключил специалист.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Соответствующий указ был опубликован в среду, 5 января, на официальном сайте президента.

Согласно указу, действующие члены кабмина продолжат исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.

До этого в связи с массовыми протестами был введен режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области до 19 января.

Видео: Telegram / zakon.kz

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с требованием снизить цены на топливо. С 1 января стоимость газа в стране выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Было принято решение снизить стоимость сжиженного газа и установить цену в 50 тенге за литр в Мангистауской области.