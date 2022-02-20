Усиливают русофобское настроение: зачем странам Запада нужна война между РФ и Украиной

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Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об ожидании крупнейшей в Европе с 1945 года войны, которая должна состояться на Украине, — это часть мощнейшей информационно-пропагандистской кампании, развернутой странами Запада против России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил общественный деятель и политический обозреватель Сергей Марков.

По его мнению, слова о предстоящей войне неспроста прозвучали именно из уст председателя правительства Соединенного Королевства:

— Позиция Джонсона сегодня очень шаткая в британском политическом истеблишменте. И он максимально старается удержаться у власти. Одним из таких очень выгодных для него вариантов могла бы стать крупномасштабная война на Украине. Его тогда не сместят, он сохранит свое место. Поэтому он до последнего будет «кошмарить» Россию подобными заявлениями.

В то же время ложные высказывания, которые плодят западные СМИ по поводу предстоящей атаки Москвы на украинские города, подчеркнул Марков, — это еще и часть мощной информационно-пропагандисткой кампании:

— В интересах Европы и США максимально настроить граждан Украины против России, так сказать, усилить русофобские настроения в тех регионах, где ненависть к России не выработалась на нужном для них уровне. При этом Запад ведет двойную игру: с одной стороны, он усиливает русофобские настроения, а с другой — не препятствует Москве в признании Луганской и Донецкой народных республик. Делают это они с очень корыстной целью.

Марков заметил, что после признания этих регионов у Запада появятся новые основания для введения очередных ограничительных мер:

— Если Россия признает ДНР и ЛНР, вводит туда на официальном уровне свои войска — это основание для того, чтобы заявить об очередном акте агрессии Москвы в отношении Украины. Следовательно, можно вводить новые санкции, можно поднимать вопрос о блокировании проекта «Северный поток — 2». То есть это зеленый свет для дополнительных ограничительных мер по всем фронтам.

В то же время эксперт отметил, что США и ЕС постоянно требуют от России мирной политики в отношении соседнего государства, однако сами к миру не готовы:

— Они в штыки восприняли наши жесткие требования о гарантиях безопасности. Например, США возмутило то, что Москва потребовала убрать ядерное оружие из Европы, а также уйти НАТО на те границы, в которых блок был до 1997 года.

В заключение Марков подчеркнул, что никаких военных действий по примеру холодной войны развязывать в нынешних условиях никто не будет по экономическим соображениям. А рассчитывать можно разве что на продолжение информационной войны между Россией и Западом и обмен новыми санкциями.

Ранее стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что ситуация на Украине «может спровоцировать крупнейшую с 1945 года войну в Европе».

Он выразил опасение, что в настоящее время наблюдается высокая вероятность «нападения» Москвы на Киев. «Вторжение», по его словам, может быть реализовано не только через Донбасс, но и через границу Украины и Белоруссии.

Джонсон заметил, что подобные действия РФ приведут к негативным последствиям «не только для Украины, но и для России».