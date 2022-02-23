Зарытые в землю деньги: на что пойдет европейский бизнес ради «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

У газопровода «Северный поток — 2» еще есть шанс быть запущенным, а не просто лежать на дне Балтийского моря и ржаветь. Однако для этого должны сойтись воедино ряд условий, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Германия должна созреть

О возможности полной остановки проекта в связи с ситуацией на Украине ранее заявил министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек. По его словам, в настоящий момент вопросы по «СП-2» Германия координирует с коллегами из Европы и Соединенных Штатов. Между тем сам газопровод уже построен, но его эксплуатация невозможна без процедуры сертификации, которую заморозили на данный момент по решению канцлера Олафа Шольца.

Впрочем, по мнению российского топливного эксперта, эти решения носят временный характер. Станислав Митрахович считает, что если политическая обстановка позволит, сертификацию трубопровода можно возобновить в любой момент и даже ускорить ее. Германия должна для этого созреть.

— Понятное дело, что никто эти трубы выкапывать не будет. Запустить же его могут через год, два, три. А какая будет политическая обстановка через три года, мы не знаем. Мы не можем сказать, что будет через неделю, — констатировал специалист.

Цены на газ вырастут

Дело в том, что от незапуска «Северного потока — 2» страдают сами европейские потребители, поскольку цена на газ повышается и им приходится за голубое топливо переплачивать, добавил спикер. Каналов поставки газа в Европу становится просто меньше. А если из-за Украины и признание независимости народных республик на Донбассе в адрес России начнут вводиться более жесткие санкции, руководство нашей страны вообще может прекратить транзит энергоресурсов как минимум через Украину.

— Контракт эту возможность предусматривает. Он заключен по принципу «качай или плати». Можно будет Украине платить 110 миллионов долларов в месяц и газ не поставлять. И это будет повод для Европы задуматься, пора ли запускать «Северный поток — 2», — отметил Митрахович.

При этом для самой России было бы хорошо, если бы трубопровод все-таки заработал. В этом случае экономически наша страна имела бы надежную связь с Германией на долгосрочную перспективу, подчеркнул эксперт, и это дало бы меньший простор для введения санкций со стороны Евросоюза. Кроме того, после запуска «Северного потока — 2» можно было бы не продлевать контракт на транзит газа через Украину, действующий до 2024 года.

— А если он не запущен, получается, что стратегически газопровод не может быть для России хорошим, работающим активом. Если в будущем начнется новая ценовая борьба за европейский рынок газа, то наличие трубы, по которой возможны дешевые поставки сырья, — очевидное преимущество. Чем больше мы с Европой торгуем, чем больше поставляем товары, тем меньше возможностей у американцев уговорить Европу на санкции. Стратегически этот проект важен для России, но если он не работает — надо жить в таких условиях, — пояснил Митрахович.

Неприятные суды

Да и у самой Германии, несмотря на заявления чиновников, остается интерес к этому проекту, уверен собеседник «ВМ». Немецкий и европейский бизнес все-таки вложил в инфраструктуру, связанную с «СП-2», немало денег и ему не хочется, чтобы они просто лежали в земле. В частности, на территории Германии был построен газопровод EUGAL, а в Чехии — газопровод Capacity4Gas.

— Общая стоимость «СП-2» в итоге составила не 11 миллиардов евро, а гораздо больше за счет сухопутных продолжений. И немецкие компании будут давить на правительство. Поэтому я не исключаю исков от них. Конечно, правительство может сослаться на форс-мажор, боевые действия, но это спорный вопрос. В Германии никаких боевых действий не ведется. Я не исключаю, что суды будут неприятными для немецких властей, — заключил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Северный поток-2

ДЛЯ СПРАВКИ

Газопровод «Северный поток — 2» является второй двухниточной очередью действующего газопровода «Северный поток». Его длина составляет 1234 километра. Большая часть трубопровода проходит по дну Балтийского моря от российского порта Усть-Луга до немецкого Грайфсвальда в обход Украины и Польши, по территории которых проходят газовые магистрали для поставок топлива, построенные еще в советское время.

Строительство газопровода началось еще в 2018 году, но под давлением США неоднократно приостанавливалось. 10 сентября труба была наконец-то проложена, с тех продолжается процесс сертификации газовой магистрали, который теперь отложен на неопределенный срок. В реализации проекта с российской стороны участвовал Газпром, а со стороны Европы — компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea.