Российские бойцы добывают победу смекалкой и военной хитростью

Саперы ЛНР грузят в машину трофейные снаряды / Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Министерство обороны рассказало о новых героях спецоперации по денацификации Украины.

Связь решает все

Фото: Минобороны РФ

Старший прапорщик Андрей Путилин служит связистом на машине спутниковой связи. В одном из боев с украинскими националистами антенна на его машине была повреждена взрывом снаряда. Андрей Путилин под огнем, рискуя собой, лично починил антенну и настроил связь. Это позволило вовремя скорректировать ответный огонь российских артиллеристов по атакующему противнику. Натиск неонацистов был отражен, уничтожено семь единиц бронетехники и до ста солдат врага.

Находчивость сапера

Фото: Минобороны РФ

Рядовой Андрей Хасанов в составе отделения инженерной разведки проделывал проходы в искусственных заграждениях, оставленных противником. Саперы заметили группу неонацистов, готовивших засаду, и атаковали их. Рядовой скрытно пробрался в тыл врага, отвлекшегося на атаку с фронта. Андрей Хасанов зарядами для взрыва заграждений сумел заминировать вражескую технику и подорвать ее. Неонацисты, оставшись без бронемашин, отступили.

Боги войны

Фото: Минобороны РФ

Артиллерист сержант Давид Асаев вместе со своим подразделением попал под атаку неонацистов с одновременным минометным обстрелом. Орудие Асаева было повреждено. Сержант приказал расчету укрыться от обстрела, а сам лично починил орудие и провел разведку позиций врага. Затем с помощью бойцов своего расчета Давид Асаев смог метким огнем уничтожить два вражеских миномета и 18 боевиков. Атака врага была отбита.

Танки нацистов не боятся

Фото: Минобороны РФ

Капитан Юрий Овсянников, командуя танковой ротой, освобождал от националистов одно из сел. Быстрым ударом с ходу и метким огнем танкисты Овсянникова уничтожили 10 боевых машин пехоты, пять танков и до 30 бойцов противника на улицах села, затем заняли позицию на другой окраине и метким огнем поддержали атакующую российскую пехоту. Село было освобождено.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной РФ:

—В Харькове террористы националистических батальонов создали «летучие эскадроны смерти», которые на изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в «бандермобили», разъезжают по улицам и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из пулеметов по жилым домам.