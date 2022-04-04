Неустрашимые десантники, расчетливые артиллеристы, отважные стрелки
Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских орлов и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.
Министерство обороны рассказало о новых примерах героизма и профессионализма, которые показывают наши военнослужащие в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Умелый тактик
Яркий пример отличных навыков ведения современного боя показал старший лейтенант Даниель Егоров. Он служит в бригаде береговой обороны, командует мотострелковой ротой. Его рота получила приказ: занять позиции у моста на важной в оперативном отношении магистрали и не допустить, чтобы националисты разрушили переправу. Старший лейтенант сам провел рекогносцировку на местности и, умело использовав природный рельеф, расположил своих мотострелков так, чтобы они могли держать подходы к мосту под контролем. А если надо, то и вести перекрестный огонь по вражеским войскам и прикрывать друг друга огнем.
Украинские националисты упорно пытались отбить переправу и отрезать наши уже переправившиеся батальоны от частей снабжения. Четыре атаки провел враг на бойцов Егорова — с применением бронетехники и пулеметов. Но грамотно организованная оборона позволила мотострелкам отбить все четыре штурма. А на поле боя остались девять подбитых броневиков врага и около сорока погибших боевиков.
Гроссмейстер боя
Контрбатарейная борьба считается сложным видом артиллерийского боя. По обе линии фронта — обученные пушкари или ракетчики, передовая техника. Победу решает мастерство командиров, просчитывающих, подобно гроссмейстерам за шахматной доской, каждый удар.
Подполковник Алексей Быстрик с полком самоходных орудий 2С3 «Акация» смог в течение одного боя точной стрельбой поразить три артиллерийские батареи националистов прямо на позициях. А еще две подполковник нашел по данным разведки и уничтожил в колонне на подходах к линии фронта, не дав им выстрелить.
Застали врага врасплох
Старший сержант Михаил Персаев, десантник, во время разведки обнаружил крупную засаду нацистов. Враг имел численное преимущество. Но разведчики решили атаковать, используя фактор внезапности. Михаил «снял» вражеского снайпера и поразил прикрывавших его солдат, но сам был ранен. Оставшись в строю, Михаил обеспечил огневую поддержку товарищам, пока враг не отступил.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной:
— Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста, из ДНР и ЛНР, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 27 893 человека, из них — 5535 детей.