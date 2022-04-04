Неустрашимые десантники, расчетливые артиллеристы, отважные стрелки

Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских орлов и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Министерство обороны рассказало о новых примерах героизма и профессионализма, которые показывают наши военнослужащие в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Умелый тактик

Фото: Минобороны РФ

Яркий пример отличных навыков ведения современного боя показал старший лейтенант Даниель Егоров. Он служит в бригаде береговой обороны, командует мотострелковой ротой. Его рота получила приказ: занять позиции у моста на важной в оперативном отношении магистрали и не допустить, чтобы националисты разрушили переправу. Старший лейтенант сам провел рекогносцировку на местности и, умело использовав природный рельеф, расположил своих мотострелков так, чтобы они могли держать подходы к мосту под контролем. А если надо, то и вести перекрестный огонь по вражеским войскам и прикрывать друг друга огнем.

Украинские националисты упорно пытались отбить переправу и отрезать наши уже переправившиеся батальоны от частей снабжения. Четыре атаки провел враг на бойцов Егорова — с применением бронетехники и пулеметов. Но грамотно организованная оборона позволила мотострелкам отбить все четыре штурма. А на поле боя остались девять подбитых броневиков врага и около сорока погибших боевиков.

Гроссмейстер боя

Фото: Минобороны РФ

Контрбатарейная борьба считается сложным видом артиллерийского боя. По обе линии фронта — обученные пушкари или ракетчики, передовая техника. Победу решает мастерство командиров, просчитывающих, подобно гроссмейстерам за шахматной доской, каждый удар.

Подполковник Алексей Быстрик с полком самоходных орудий 2С3 «Акация» смог в течение одного боя точной стрельбой поразить три артиллерийские батареи националистов прямо на позициях. А еще две подполковник нашел по данным разведки и уничтожил в колонне на подходах к линии фронта, не дав им выстрелить.

Застали врага врасплох

Фото: Минобороны РФ

Старший сержант Михаил Персаев, десантник, во время разведки обнаружил крупную засаду нацистов. Враг имел численное преимущество. Но разведчики решили атаковать, используя фактор внезапности. Михаил «снял» вражеского снайпера и поразил прикрывавших его солдат, но сам был ранен. Оставшись в строю, Михаил обеспечил огневую поддержку товарищам, пока враг не отступил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной:

— Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста, из ДНР и ЛНР, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 27 893 человека, из них — 5535 детей.