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Российские солдаты и офицеры побеждают маневром и спасают раненых товарищей

Павел Воробьев

В мире
Российские солдаты и офицеры побеждают маневром и спасают раненых товарищей
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (слева) вручает награду участнику спецоперации на Украине / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских орлов и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Обеспечил победу

Российские солдаты и офицеры побеждают маневром и спасают раненых товарищей Фото: Минобороны РФ

Десантник старший сержант Александр Солопов служит начальником станции связи в батальонно-тактической группе. В одном из боев с украинскими неонацистами близкий взрыв снаряда повредил антенну станции и ранил осколком Александра в плечо. Солопов одной рукой перевязал себе раны, а затем под огнем врага починил антенну. Благодаря этому наши войска смогли скоординировать свои действия и отбить атаку неонацистов.

Спас раненых

Российские солдаты и офицеры побеждают маневром и спасают раненых товарищей Фото: Минобороны РФ

Капитан медицинской службы Константин Вшивков сопровождал медтранспорт на переправе через реку. Украинские каратели обстреляли переправу артиллерией, один из снарядов повредил мост. Машина с ранеными рухнула в реку. Константин не раздумывая кинулся в ледяную воду и под обстрелом вытащил из воды троих человек.

Выиграл бой маневром

Российские солдаты и офицеры побеждают маневром и спасают раненых товарищей Фото: Минобороны РФ

Лейтенант Петр Федоткин, командуя инженерно-штурмовым взводом, обнаружил отряд врага с тяжелым вооружением. Скрытно переведя своих бойцов буквально под носом у неонацистов, Федоткин сумел занять позицию на фланге противника. По команде лейтенанта саперы открыли плотный огонь по врагу. Неонацисты понесли большие потери и отступили, бросив гранатометы и минометы.

Победил в танковых дуэлях

Российские солдаты и офицеры побеждают маневром и спасают раненых товарищей Фото: Минобороны РФ

Командир танкового взвода старший лейтенант Сергей Скородинский при освобождении одного из населенных пунктов столкнулся с превосходящими силами националистов. Заняв место наводчика, Сергей метким огнем уничтожил два вражеских танка. Затем в танк Сергея попал выстрел гранатомета. Лейтенант был контужен, но продолжил бой и уничтожил еще два танка. Затем взвод Сергея занял важную позицию, благодаря чему удалось освободить еще один населенный пункт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР:

— Военнослужащие Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами Российской Федерации продолжают освобождать от украинских оккупантов населенные пункты республики. За сутки были уничтожены 98 националистов, 9 огневых точек, захвачены один танк, две боевые машины пехоты и три грузовых машины.

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