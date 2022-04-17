Храбрость и смекалка дают нашим бойцам преимущество над врагом

Российский военнослужащий патрулирует территорию около завода «Азовмаш» в Мариуполе / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Батареи связь не потеряли

Фото: Минобороны РФ

Майор Петр Точилкин командует подразделением связи в артиллерийской бригаде. В одном из боев украинские националисты применили аппаратуру постановки помех, пытаясь заглушить связь нашим артиллеристам. Не дожидаясь приказов, майор со своими бойцами обеспечил подразделения бригады проводными телефонами и терминалами спутниковой связи. С таким оборудованием помехи стали не страшны. Противник попытался уничтожить штаб бригады массированным обстрелом, и разрывы снарядов повредили линии связи. Точилкин лично возглавил группу связистов, с которыми под огнем сумел восстановить проводные линии. Бригада ни на минуту не прекратила выполнение боевой задачи по подавлению огневых точек противника.

Вынес товарища из-под огня

Фото: Минобороны РФ

Лейтенант Александр Бялик, командуя танком, участвовал во встречном бою с националистами. Его танк подорвался на мине, лишился хода, запылало вылившееся топливо. Однако лейтенант, оценив возможности живучести танка, продолжил вести огонь из башни обездвиженной машины. Понимая, что стрелковые подразделения нуждаются в огневой поддержке, Бялик стрелял до полного израсходования боезапаса. Затем приказал наводчику покинуть танк и вступить в бой как пехотинец. А раненого механика-водителя вынес из боя буквально на собственных плечах. Пока танкисты добирались до полевого медпункта, они уничтожили три огневые точки врага. Жизнь раненого была спасена, а мотострелки, которых до последнего прикрывал огнем подбитый танк, поднялись в атаку и вынудили противника отступить.

Защитила родная броня

Фото: Минобороны РФ

Сержант Олег Борисов тоже танкист. Его экипажу была поставлена задача поддержать наступление мотострелков. Сержант Борисов вел точный огонь из танковой пушки, уничтожив три боевые машины украинских экстремистов. В разгар боя он заметил троих наших раненых мотострелков, которых враг пытался добить автоматным огнем. Танк Борисова выехал на линию огня, закрыв врагу обзор собственным корпусом. Сержант, рискуя жизнью, перетащил раненых на броню, и танк, отстреливаясь, пошел задним ходом к своим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуард Басурин, официальный представитель УНМ ДНР:

— Украинские националисты продолжают террор и геноцид на подконтрольной им территории. По информации, полученной от жителей населенного пункта Никольское, боевики украинских нацбатальонов расстреляли во дворе гимназии № 1 этого населенного пункта три безоружных гражданских лица: двух мужчин и одну женщину.