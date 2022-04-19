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Боевикам предложили сдаться и получить медпомощь

Ирина Ковган

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Ситуация в Донбассе
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Боевикам предложили сдаться и получить медпомощь
Российский военнослужащий возле оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Такие машины используют в зонах проведения специальной военной операции на Украине / Фото: РИА Новости

Российские военные совместно с Народной милицией продолжают зачищать территории от украинских националистов и освобождать от их гнета города и села.

По данным официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, наши войска высокоточными ракетами воздушного базирования подавили 13 опорных пунктов подразделений ВСУ и места сосредоточения военной техники в районе Славянска, Барвенково и Попасной.

— В районах Червонной Поляны и Балаклеи ВС РФ уничтожили два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У», — сообщил Игорь Конашенков. — Поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам. Среди них 25 пунктов управления украинских подразделений в районах Николаева и Кировска, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева.

Конашенков добавил, что всего с начала спецоперации уничтожены 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппаратов, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, российские военные обнаружили на военном заводе «Паллада» в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами. В частности, там были гранатометы. Предполагается, что их оставили националисты при отходе из города для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил России.

19 апреля наши войска приступили к штурму территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

— Частично группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к своей работе, — уточнил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В течение дня российские военные развернули около комбината «Азовсталь» три гуманитарных коридора с машинами для перевозки тех, кто решит сдаться.

— В непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях развернуты три гуманитарные колонны: первая — с западного направления на улице Шевченко, вторая — с восточного направления на проспекте Победы, третья — с северного направления на улице Таганрогской, — сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в каждую гуманитарную колонну входят по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по 10 машин скорой помощи. Также развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что украинские войска обстреляли село Головчино Грайворонского района. В результате пострадала местная жительница, ей оказывают медпомощь.

— Есть разрушения. Сейчас идет подомовой обход. Более 30 пострадавших домов. В основном разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции и автомобили, — заявил Вячеслав Гладков. — Ни одного человека мы не оставим в беде. Строительные бригады начнут восстановительные работы уже сегодня. Газоснабжение и электроэнергия будут восстановлены в ближайшие часы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Мединский, помощник президента России, государственный советник Российской Федерации 1-го класса:

— Из-за того, что происходит сегодня в Донбассе, Россия вынуждена защищать мирных граждан, защищать соотечественников, защищать людей, которых годами подвергали постоянным нападениям, убийствам, угрозе смерти. Давайте объективно скажем: ведь вызов был брошен не только этим конкретным людям, он был брошен всей России.

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