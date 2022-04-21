Поддержка беженцев становится модным явлением

Волонтер Екатерина Лыжникова упаковывает муку для беженцев в пункте сбора помощи в ЮЗАО / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице активно продолжают свою работу пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. 21 апреля «Вечерняя Москва» отправилась в один из них и узнала, как работают волонтеры.

Организатором мест сбора гуманитарной помощи выступает «Мосволонтер», подведомственный Комитету общественных связей и молодежной политики города Москвы. Точки сбора расположены во всех 11 округах столицы для того, чтобы каждый желающий смог внести свой вклад и помочь тем, кто остался без крова и средств к существованию.

— Пункты сбора находятся на территории коворкинг-центров нашего комитета. Число волонтеров постоянно растет — к работе в точках сбора ежедневно присоединяются несколько десятков человек.

Добрые дела становятся трендом, и это не может не радовать, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Так, например, в пункте сбора гуманитарной помощи, расположенном по адресу: улица Винокурова, 2, волонтеры ежедневно получают от горожан большое количество вещей и продуктов питания. Они сортируют их, упаковывают в коробки и отправляют в места временного проживания беженцев по всей России.

— Особое внимание, конечно, уделяется товарам первой необходимости — воде, детскому питанию, сахару, крупам и предметам личной гигиены. Некоторые также приносят корма для животных, — рассказала волонтер Екатерина Лыжникова.