Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российским солдатам привезли праздник прямо на фронт

Ирина Ковган

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российским солдатам привезли праздник прямо на фронт
Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» раздают пасхальные куличи российским военнослужащим, которые сейчас находятся на освобожденных территориях республики / Фото: Александр Река/ТАСС

Российские военные вместе с бойцами Народной милиции республик продолжают освобождать территории от украинских националистов и помогать мирным жителям.

По данным официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, высокоточными ракетами в районе Павлограда уничтожены цеха украинского предприятия, на котором производили взрывчатые вещества и порох.

— Поражены девять военных объектов Украины, в том числе один пункт управления бригады противника, четыре опорных пункта и места сосредоточения военной техники, четыре склада вооружения в Харьковской области, — сказал Игорь Конашенков.

Помимо этого, уничтожены командно-наблюдательный пункт одного из националистических батальонов, 25 районов сосредоточения украинской военной техники.

— В ночное время выполнено 423 огневые задачи. Средства ПВО РФ за сутки поразили десять украинских беспилотников, — добавил Игорь Конашенков.

Утром 24 апреля украинские войска вновь открыли огонь по Донецку и Ясиноватой. В сторону этих городов националисты выпустили 30 ракет и снарядов, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Так же враг ударил по Горловке, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

Российские военные в ходе разведывательно-поисковых действий нашли тяжело раненного офицера ВСУ. Наши десантники вызвали санитарный вертолет. Офицера ВСУ доставили в медотряд. Там раненого прооперировали.

Как выяснилось позже, военнослужащего ВСУ бросили сослуживцы еще 16 апреля. У него началась гангрена.

— Несмотря на то что он представлял противоборствующую сторону, мы стараемся ко всем, кто попадает к нам, относиться гуманно, — сказал командир медицинского отряда ВДВ.

Тем временем МЧС России доставили в Луганск еще одну партию гуманитарной помощи.

— Конвой российских спасателей, состоящий из девяти автомобилей, плюс одна машина сопровождения, доставил в Луганск продукты питания и предметы первой необходимости, — сообщили в МЧС ЛНР.

В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки зафиксированы несколько нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения. Обесточены 161 трансформаторная подстанция и свыше 4500 бытовых абонентов. За минувшие сутки подразделения МЧС ДНР ликвидировали 11 пожаров, в том числе — вследствие попадания взрывоопасных предметов. В Петровском районе Донецка на улице Сафонова было зафиксировано факельное горение газа.

Подразделения МЧС ДНР выполняют все задачи по защите граждан республики от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военной агрессии со стороны вооруженных формирований Украины, — рассказали в ведомстве.

Жителям освобожденных территорий продолжают оказывать медицинскую помощь. А в 36 населенных пунктах организовали реализацию продовольствия.

Кроме того, активистки молодежного движения «Сестры Победы» в честь праздника передали пасхальные куличи и иконки бойцам Народной милиции, сотрудникам МВД ЛНР и российским военнослужащим, которые находятся на освобожденных территориях республики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию:

— Власти Украины готовят ряд провокаций, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара российских Вооруженных сил по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 метрах от военного объекта.

Украина Солдаты Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте