Российским солдатам привезли праздник прямо на фронт

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» раздают пасхальные куличи российским военнослужащим, которые сейчас находятся на освобожденных территориях республики / Фото: Александр Река/ТАСС

Российские военные вместе с бойцами Народной милиции республик продолжают освобождать территории от украинских националистов и помогать мирным жителям.

По данным официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, высокоточными ракетами в районе Павлограда уничтожены цеха украинского предприятия, на котором производили взрывчатые вещества и порох.

— Поражены девять военных объектов Украины, в том числе один пункт управления бригады противника, четыре опорных пункта и места сосредоточения военной техники, четыре склада вооружения в Харьковской области, — сказал Игорь Конашенков.

Помимо этого, уничтожены командно-наблюдательный пункт одного из националистических батальонов, 25 районов сосредоточения украинской военной техники.

— В ночное время выполнено 423 огневые задачи. Средства ПВО РФ за сутки поразили десять украинских беспилотников, — добавил Игорь Конашенков.

Утром 24 апреля украинские войска вновь открыли огонь по Донецку и Ясиноватой. В сторону этих городов националисты выпустили 30 ракет и снарядов, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Так же враг ударил по Горловке, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

Российские военные в ходе разведывательно-поисковых действий нашли тяжело раненного офицера ВСУ. Наши десантники вызвали санитарный вертолет. Офицера ВСУ доставили в медотряд. Там раненого прооперировали.

Как выяснилось позже, военнослужащего ВСУ бросили сослуживцы еще 16 апреля. У него началась гангрена.

— Несмотря на то что он представлял противоборствующую сторону, мы стараемся ко всем, кто попадает к нам, относиться гуманно, — сказал командир медицинского отряда ВДВ.

Тем временем МЧС России доставили в Луганск еще одну партию гуманитарной помощи.

— Конвой российских спасателей, состоящий из девяти автомобилей, плюс одна машина сопровождения, доставил в Луганск продукты питания и предметы первой необходимости, — сообщили в МЧС ЛНР.

В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки зафиксированы несколько нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения. Обесточены 161 трансформаторная подстанция и свыше 4500 бытовых абонентов. За минувшие сутки подразделения МЧС ДНР ликвидировали 11 пожаров, в том числе — вследствие попадания взрывоопасных предметов. В Петровском районе Донецка на улице Сафонова было зафиксировано факельное горение газа.

Подразделения МЧС ДНР выполняют все задачи по защите граждан республики от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военной агрессии со стороны вооруженных формирований Украины, — рассказали в ведомстве.

Жителям освобожденных территорий продолжают оказывать медицинскую помощь. А в 36 населенных пунктах организовали реализацию продовольствия.

Кроме того, активистки молодежного движения «Сестры Победы» в честь праздника передали пасхальные куличи и иконки бойцам Народной милиции, сотрудникам МВД ЛНР и российским военнослужащим, которые находятся на освобожденных территориях республики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию:

— Власти Украины готовят ряд провокаций, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара российских Вооруженных сил по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 метрах от военного объекта.