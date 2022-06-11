«Перераспределение сил»: каким может быть новый союз стран с участием России

Фото: МИД РФ

В 2022 году в мире наметились значительные политические и экономические изменения. В результате нынешние союзы стран утрачивают свое влияние, при этом вполне возможно появление новых объединений, в которых Россия будет играть важную роль. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала политолог Наталия Елисеева.

Как отметила специалист, подавляющее большинство стран отказалось вводить ограничения против РФ.

— Санкции против России введены в большом количестве, но они нужны ограниченному числу стран. Как бы это сейчас странно ни звучало, но большая часть стран не поддержала санкции. Мы привыкли ориентироваться на США и страны ЕС, но мир этим не ограничивается: есть огромный азиатский рынок и не только, — рассказала политолог.

Собеседница «ВМ» заметила, что в мире происходит перераспределение сил не только политических, но и экономических. Рушится миропорядок, который Америка выстраивала десятилетиями, и создается новый. США не устраивает такой расклад, однако даже Китай неоднократно намекал на то, что время Америки прошло, подчеркнула Елисеева.

Страны «Большой семерки» сейчас испытывают значительные трудности, уверена эксперт.

— Мы сейчас видим это по американцам, у которых инфляция не падает. У них было падение на 1,2 процента рекордных показателей, но это ситуацию не спасло. Экономика того же ЕС шатается очень сильно. Самое, наверное, неприятное для западного мира здесь то, что он не может дать внятных объяснений, пытаясь все спихнуть на Россию. Но в том, что сейчас происходит, виноваты в первую очередь они. Американцы давно раздувают свою экономику и свой госдолг. Рано или поздно этот пузырь должен был лопнуть. К этому все шло много лет, и мы это так или иначе увидим, — рассказала политолог.

По словам Елисеевой, вводя санкции, ЕС также не учел экономических рисков: средняя инфляция в странах Европы превышает восемь процентов, в ряде государств показатели уже двухзначные. Это бьет по простым гражданам, которые не понимают, зачем нужно что-то доказывать России. В частности, именно из-за экономических рисков шестой санкционный пакет не могли принять длительное время, заметила специалист.

Возможно, добавила Елисеева, будет создан новый союз, в который войдут Россия, Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран и Турция.

— Это ключевые страны, с которыми у нас есть сотрудничество. Китай для России сейчас — стратегический партнер, с Индией у нас тоже довольно плотные взаимоотношения. Турция сама будет стремиться в этот союз: с учетом положения Эрдогана, предвыборной гонки это для него будет выгодно. Для каждой страны есть интерес войти в условный G8, — рассказала собеседница «ВМ».

Стоит ожидать и появления аналога G20, уверена Елисеева. В расширенный союз могут войти некоторые африканские государства с невысоким уровнем жизни и страны Южной Америки, которые также находятся в тяжелом положении, заключила политолог.

США сами создали условия, при которых Россия и другие страны, сотрудничающие на основе равноправия и взаимной выгоды, вошли в новую «Большую восьмерку». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 11 июня.

— США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией новую «Большую восьмерку», — заявил Володин в своем Telegram-канале.