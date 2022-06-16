«Любимое дитя американских политиков»: как в мире меняется реакция на заявления Зеленского

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Немецкое издание Der Tagesspiegel отметило, что заявления украинского президента Владимира Зеленского о возврате Крыма под контроль украинских военных далеки от реальности. Издание подчеркивает, что в данный момент российские войска продолжают наступление в Донбассе. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему Зеленский допускает довольно смелые заявления (в том числе, в адрес европейских политиков), как меняется реакция на слова украинского лидера с момента начала специальной военной операции и какова вероятность переворота на Украине.

До Запада доходит, но медленно

По мнению политолога Юрия Светова, слова Зеленского воспринимаются другими политиками с настороженностью, однако они по-прежнему считают его своим партнером.

— Я бы не сказал, что заявления украинского президента вызывают негативную реакцию в Европе. Они воспринимаются с настороженностью, но сегодняшний визит в Киев трех лидеров ведущих государств ЕС и НАТО (Германии, Италии и Франции, плюс к ним присоединился президент Румынии) свидетельствует о том, что они продолжают воспринимать Зеленского как своего партнера, с которым надо договариваться. Министра обороны Украины пригласили на встречу министров обороны НАТО, Зеленского зовут на саммит. Заявления Зеленского объясняют срывами: мол, война, он руководит страной, герой такой, не надо обращать внимание на выпады, — отметил Светов.

В качестве примера лояльного отношения к Зеленскому можно привести мирный план из шести пунктов, который предложил премьер-министр Италии Марио Драги. Этот план сводился практически к тем же требованиям, о которых говорит Зеленский, подчеркнул политолог: Россия отводит войска, Украина заявляет о нейтралитете, Крым, Донецк и Луганск получают широкую автономию в составе Украины.

При этом определенное изменение реакции у политиков Запада начинает проявляться, заметил Светов.

— У них возникает понимание, что Россия эту военную операцию не проиграет, во что они верили первый месяц, особенно когда мы пошли на уступки, отведя войска от Киева и Харькова. Для них это было свидетельством грядущей победы. Теперь пришло понимание, что Украине надо в чем-то уступать, прежде чем добиваться перемирия. Я предполагаю, что во время сегодняшнего визита будут попытки образумить Зеленского и сказать ему, что есть вещи, от которых нужно отказаться. Взамен на это ему будут даваться обещания вроде кандидатства в ЕС или создания новой европейской структуры, в которую войдут Украина, Великобритания и т. д. Подвижки есть, но пока это не серьезная перемена позиций, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов также отметил, что эйфория на Западе подошла к концу. Активная информационная кампания опиралась на отвод российских войск от Киева, потопление крейсера «Москва» и другие эпизоды, которые можно было выгодно подать в СМИ. При этом ранние прогнозы, что вооруженные силы Украины смогут успешно перейти в контрнаступление, разошлись с реальностью, заметил эксперт.

Сейчас ситуация для Украины усложнилась, что меняет отношение западных политиков к Зеленскому, уверен специалист.

— Мы видим, что наступление России, ДНР и ЛНР продолжается. Не так быстро, как кто-то хотел бы, но тем не менее. Потери Украины довольно сильно растут: судя по поступающей информации, на фронт отправляются малоподготовленные новобранцы. Попытки какого-то контрнаступления на юге очень большого успеха пока не принесли, поэтому возникают сомнения, что поставленные украинским руководством задачи реалистичны. На Западе начинаются голоса о том, что украинская сторона могла бы несколько снизить свои ожидания от исхода этого конфликта. Или по крайней мере отложить реализацию своих принципиальных требований на отдаленное будущее. Возможно, это будет темой переговоров в Киеве, на которые прибыли лидеры Германии, Франции и Италии, — предположил Кортунов.

С позволения США

Иногда Зеленский делает довольно провокационные заявления, которые сходят ему с рук, отметил Светов.

— Упреки и оскорбления, которые высказал посол Мельник в Германии, — это одно, и даже история, когда Штайнмайера не пустили в Киев, — тоже не так страшно. Но вчера Зеленский сделал заявление, в котором сказал канцлеру Германии: «Чего ты там оправдываешься интересами Германии, ты должен прежде всего обеспечить интересы Украины». Это фантастическое по наглости заявление, но так как оно было высказано вскользь, на него особо внимания не обратили, — отметил эксперт.

По мнению специалиста, призывы европейских политиков (например, заявления о том, что граждане стран ЕС должны перестать мыться, бриться и начать ходить пешком ради поддержки Украины) развязывают руки Зеленскому: он может продолжать давить на них дальше.

При этом провокационные заявления Зеленскому позволяют делать Соединенные Штаты Америки, уверен Светов.

— У него есть начальник: Зеленский ориентируется на США. Он — капризное, но пока любимое дитя американских политиков. Байден еще во времена своего вице-президентства при Обаме прикрепил в разных местах вожжи, за которые американцы сейчас дергают, — рассказал эксперт.

Пока — незаменимая фигура

Как заметил Светов, американцы могут также повлиять на кадровые перестановки в руководстве Украины. Однако обсуждаемый в последнее время сценарий, при котором в стране в результате военного переворота новым лидером станет главком ВСУ Валерий Залужный, маловероятен, уверен собеседник «ВМ».

— Эта тема обсуждается уже три недели, даже больше. Как только Залужный был назначен на эту должность и стал высказываться о положении дел на Украине, об этом заговорили. Ответ простой: если американцы захотят сменить Зеленского, они позволят совершить переворот. Но я не верю в эту смену, потому что были потрачены огромные ресурсы, чтобы превратить Зеленского в лидера мирового масштаба. Где он ни выступал: в парламентах всех стран, включая США или Японию, на Оскаре и бог знает где еще. Из него надули фигуру мирового масштаба, эти затраты не должны уйти в песок, — подчеркнул Светов.

По мнению Кортунова, в руководстве Украины нет единого мнения о том, как дальше вести боевые действия. Существует точка зрения (которой, скорее всего, придерживаются Зеленский и его окружение), что нельзя отдавать ни клочка украинской земли. Также есть точка зрения, что некоторые территории можно было бы оставить и закрепиться на более выгодных для ведения оборонительных действий рубежах. Отсутствие единства может быть источником политических событий, кадровых перестановок или конфликтов в руководстве, заметил политолог.

Кортунов также отметил, что Зеленский сейчас во многом является незаменимой фигурой.

— Зеленский невероятно популярен во всем мире. Он — профессиональный пиарщик, коммуникатор и здесь свои профессиональные качества реализовал в полной мере. Найти ему замену очень трудно, но это, наверное, будет зависеть от того, какие политические силы в конечном счете станут доминирующими. Необязательно должен произойти переворот, может просто измениться баланс сил. Не будем забывать, что в России президент решает все, а на Украине гораздо более бойкая законодательная власть, чем у нас. Крупный бизнес тоже не настолько дисциплинирован, как в РФ. Президенту не так легко, он не может принимать единоличных решений, подобных тем, которые принимает его российский коллега, — рассказал политолог.

По словам Светова, у Зеленского довольно высокий рейтинг, поэтому он может опираться на поддержку значительной части населения Украины. Однако, если Западу будет нужно, новым президентом вполне может снова стать Петр Порошенко или даже мэр Киева Виталий Кличко. Возможны и другие козыри в рукаве, предупредил собеседник «ВМ».

Как отметил Кортунов, изменения в составе руководства Украины по желанию США возможны, однако в ближайшем будущем такого поворота событий ждать не стоит.

— Если говорить об американцах, то здесь особо рассчитывать не на что. У них тоже начинаются промежуточные выборы в Конгресс, и любая слабость Байдена может быть использована против него республиканцами. У него и так положение не очень хорошее: есть много нерешенных проблем, плохая ситуация в экономике. Если его еще и обвинят в том, что он сдал Украину Путину, это увеличит шансы на разгромное поражение демократов. Я думаю, если от Байдена и ждать каких-то инициатив, то не в ближайшем будущем. Поэтому вполне естественно, что сейчас в Киев едут европейцы, а не американцы, — подытожил политолог.