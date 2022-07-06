Дать отпор врагу и защитить своих

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны продолжает знакомить читателей с российскими военнослужащими, которые отличились во время специальной военной операции на Украине.

Добыл ценные разведданные

Фото: Минобороны РФ

Сержант Алексей Казаков выполнял специальные задачи на территории, которая контролировалась украинскими националистами. Там он собирал данные о технике и личном составе противника, который закрепился в стратегически важном населенном пункте, а также в близлежащем лесу. Алексей обнаружил боевиков, которые двигались к российским позициям. Тогда сержант принял решение уничтожить противника и дал команду подчиненным незаметно занять позиции, а при приближении националистов внезапно атаковал их. Во время непродолжительного боя сержанту удалось ликвидировать десять человек, а двоих раненых боевиков взять в плен. Но главным результатом стало получение ценных разведданных, которые российские подразделения смогли использовать для успешного продвижения по территории.

Прикрыл своим танком товарищей

Фото: Минобороны РФ

Младший сержант Роман Казагашев, командуя танком, в составе батальонно-тактической группы выполнял задачу по вытеснению украинских националистов с позиций. Отступающие националисты отошли за реку и бросили все силы на удержание под контролем переправы через нее. При этом боевики вели массированный минометный огонь по российским подразделениям. Во время боя Роман увидел, что передвигавшийся рядом с ним танк подбит и потерял ход. Он тут же решил закрыть товарищей корпусом своего танка и дал команду своему экипажу прикрывать их непрерывным ответным огнем. После этого сержант отправился спасать бойцов подбитой машины. Роман вытащил из танка товарищей и эвакуировал их в безопасное место.

Мастер танкового маневра

Фото: Минобороны РФ

Ефрейтор Павел Владимиров в составе танкового подразделения принимал участие в наступлении с целью вытеснить украинских националистов с занимаемых позиций. Во время атаки рота Павла столкнулась с мощным сопротивлением. Командир принял решение обойти с фланга хорошо укрепленные позиции националистов. Совершив маневр, подразделение Павла оторвалось от союзных сил пехоты, которые поддерживали наступление, и зашло во фланг боевикам.

Противник не ожидал такого развития событий и попытался быстро перейти в атаку. Ефрейтор оказался под плотным огнем радикалов, но продолжил прокладывал путь по местности, которую заняли националисты. На одном из участков Павел обнаружил опорный пункт боевиков. А вместе с ним и националистов, которые прятались за подбитыми автомобилями и обстреливали танк. Павел резко развернул свою машину и раздавил укрытие боевиков. Им пришлось бежать, но противника уничтожили из крупнокалиберного башенного пулемета.

Профессиональные действия Павла помогли выполнить боевую задачу и избежать гибели личного состава и повреждения техники.