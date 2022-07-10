«Первые признаки усталости»: как долго Запад будет поддерживать Украину

Фото: depositphotos

Газета New York Times полагает, что США и их союзники не смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Политолог Елена Супонина рассказала «Вечерней Москве», когда финансирование Украины начнет сокращаться.

По ее словам, в Европе остро стоит вопрос о рентабельности финансовой помощи Украине.

— На Западе, особенно в Европе, уже сильно ощущается усталость от украинского кризиса. Это отражается на экономике. Инфляция и безработица растут, жизнь людей становится тяжелее. Многие задаются вопросом, зачем так активно помогать Украине и тратить бюджетные деньги, — сказала она.

Эксперт отметила, что американские конгрессмены предлагают урезать финансирование и настаивают на проверке расходов средств, которые выделяют Украине.

— Такие настроения ощущаются и в Соединенных Штатах Америки. Конгрессмены выступают с предложениями о сокращении помощи Украине. Они хотят проверить, насколько верно расходуются средства. Они считают, что нужно искать политические пути урегулирования этого вопроса, — рассказала она.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что сейчас западные страны выражают первые признаки усталости от поддержки Украины.

— Первые признаки усталости проявляются уже сейчас. В том числе простые граждане с самого начала этой ситуации выражали некоторое недоумение по поводу такого большого объема экономической и финансовой помощи Украине. Нужно иметь в виду, что не все средства доходят туда. Их расход также вызывает тревогу. Некоторые оппозиционно настроенные американские и европейские политики предлагают контрольным органам проверить, что происходит с этими деньгами, — отметила специалист.

Супонина уверена, что финансирование Украины западными странами начнет сокращаться через полгода.

— По моим данным, уже осенью эти тенденции будут четко выражены. А к концу года финансирование начнет сокращаться. Такая сильная экономическая и финансовая поддержка Украины прекратится через полгода, — считает эксперт.