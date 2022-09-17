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А король-то с причудами: новый монарх Великобритании уже начал раздражать англичан

Александр Зосимов
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А король-то с причудами: новый монарх Великобритании уже начал раздражать англичан
Фото: flickr/number10gov

Наследник британского престола принц Чарльз, который после смерти Елизаветы II взошел на трон всего несколько дней назад и стал Карлом III, начал показывать характер. 14 сентября он устроил истерику из-за шариковой ручки.

Король делал запись в журнале, находясь в резиденции в Северной Ирландии. В какой-то момент он написал неправильную дату и уточнил ее у помощников. После этого Карл III начал исправлять ошибку, и потекшие чернила ручки испачкали монарха.

— Боже, ненавижу! Каждый чертов раз! Ненавижу эту проклятую штуку, — выругался король.

Увы, инцидент не прошел незамеченным, и англичане разразились критикой в адрес монарха — мол, негоже так вести себя наследнику британского престола.

Свой норов Карл III начал проявлять еще 12 сентября, когда от его имени около 100 сотрудников резиденции Кларенс-хаус получили уведомление об увольнении. Большая часть трудилась у королевской четы десятилетиями.

В целом англичанам достался король с причудами. Мало кто знает, что, будучи еще Чарльзом, принц писал пейзажи, при этом он разговаривал с растениями.

— Чарльз часто дружески пожимает ветки деревьев, желая им всего наилучшего, — подтверждают источники при дворе.

Также бывший королевский слуга Брайан Хоуи признался, что король требует, чтобы его шнурки гладили всякий раз, когда он снимает обувь.

Кроме всего прочего, Карл III привязчив к вещам и никогда не путешествует без привычной мебели для спальни. Персонал вынужден везде перевозить в грузовике его специальную ортопедическую кровать, свежее постельное белье, радиоприемник 1960-х годов, комод, рулоны туалетной бумаги определенной марки, два любимых пейзажа Шотландского нагорья и... личное сиденье для унитаза.

С какими причудами нового короля придется еще столкнуться британцам, остается только догадываться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова:

— Вряд ли Карлу III удастся завоевать репутацию, которая была у Елизаветы II. Именно поэтому он будет делать все возможное, чтобы привлечь к себе внимание, успеть попасть в историю. Растиражированные в СМИ скандалы не придадут ему вес как монарху, будет только хуже.

Королевская семья Великобритания Карл III
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