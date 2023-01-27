Что известно об аварии вертолета Ми-8 в аэропорту Внуково

Фото: Минобороны РФ

Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал D Карта всех событий

В пятницу, 27 января, в аэропорту Внуково произошла авария с участием вертолета Ми-8. По предварительным данным, он задел лопастями землю. По одной из версий, вертолет получил повреждения из-за сильного ветра. По другой, к аварии привела ошибка пилота. Что случилось на самом деле на взлетной площадке — в материале «Вечерней Москвы».

Крушение

Примерно в 14:00 по московскому времени появилась информация, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в аэропорту Внуково. По предварительным данным, при посадке он зацепил лопастями поверхность земли. На место происшествия были направлены спасатели.

Вскоре ТАСС сообщил, что причиной произошедшего также могла стать ошибка пилота.

Однако эту информацию вскоре опровергла пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. Она сообщила, что вертолет только готовился к взлету и находился на площадке. Из-за поднявшегося сильного ветра летательный аппарат развернуло и он повредил лопасти рулевого винта, который расположен на хвосте воздушного судна.

Она добавила, что командир вертолета заметил повреждение и принял решение прекратить взлет. На тот момент пассажиров внутри машины не было, потому в результате инцидента никто не пострадал, цитирует слова Крыловой РИА Новости.

Чья птичка?

На появившихся кадрах с места происшествия можно увидеть, что у серого вертолета Ми-8 действительно поврежден хвостовой винт.

Автор снимка предположил, что машина является моделью Ми-8МТВ-1, выпущенной в 2013 году и рассчитанной на 22 пассажира.

По информации источника «ВМ», воздушное судно принадлежит специальному летному отряду «Россия». В обязанности подразделения входит перевозка должностных лиц, а также представителей спецслужб или Вооруженных сил Российской Федерации.