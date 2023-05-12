Бред и психоз: почему москвичка жестоко убила четырехлетнего сына в квартире на Рублевке

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Вечером в четверг, 11 мая, в квартире жилого дома на Рублевском шоссе женщина 1981 года рождения жестоко убила своего четырехлетнего сына. Что побудило мать совершить преступление, и что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Голоса в голове

Поздним вечером в четверг, 11 мая, в одной из квартир на Рублевском шоссе в Москве соседи, услышали детские крики и вызвали полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому и позвонили в квартиру, но им никто не открывал. Подозрительный шум заставил пойти сотрудников МВД на крайние меры и вскрыть дверь.

В квартире они обнаружили тело ребенка и мать, которая сидела на кухне. Женщину задержали. В тот же момент на место происшествия прибыл прокурор Западного административного округа Сослан Хубулов.

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Во время задержания подозреваемая сообщила полицейским, что у нее шизофрения и она стоит на учете. Временами болезнь отступала, и женщина пыталась устроить карьеру: она освоила профессию маркетингового аналитика, а в прошлом году начала заниматься на курсе по проектному управлению, сообщил «МК».

Душила и резала

В роковой вечер подозреваемая услышала странные голоса в голове. После этого она взяла подушку, подошла к ребенку и начала душить его. В какой-то момент она остановилась, сходила на кухню, взяла нож и, вернувшись к сыну, ударила его в сонную артерию.

После совершения преступления женщина по неизвестной причине сфотографировала тело погибшего: снимок нашли в мобильном телефоне задержанной.

Знакомые подозреваемой в шоке. По их словам, семья была хорошей, а девушка души не чаяла в сыне. Около года назад она рассталась с мужем, не пила и ничего не употребляла, сообщает «АиФ».

В отношении горе-матери было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ей грозит от 8 до 20 лет тюремного заключения.

В пятницу, 12 мая, женщину доставили в подразделение Следственного комитета. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать ее.

По словам заведующего кафедрой клинической и судебной психологии Московского городского государственного психолого-педагогического университета, доктора психологических наук, профессора Фарита Сафуанова, шизофрения, которая была у женщины еще до родов, могла обостриться по разным причинам в любой момент, и это никак не будет связано с родами.

Сафуанов отметил, что при данном заболевании происходит искажение картины мира и появляется своеобразное мышление. Человек может мучиться галлюцинациями, бредом и психозом. В этот момент пациент не отдает себе отчет в своих действиях, так как он живет в мире, который не совпадает с действительностью.