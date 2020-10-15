«Начал жестко гнобить»: друг погибшего школьника — о трагедии в Южном Бутове

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Столичные следователи возбудили дело по факту гибели 14-летнего подростка в Южном Бутове. На днях тело школьника было обнаружено на одной из лавочек по улице Поляны. По предварительным данным, причиной смерти могли стать многочисленные травмы, полученные в результате драки. «Вечерняя Москва» пообщалась с одним из свидетелей конфликта и узнала, что могло стать причиной трагедии.

Как рассказал «ВМ» знакомый погибшего подростка Андрей Иванов (фамилия и имя изменены — прим. «ВМ»), все произошло ночью 13 октября во время так называемой вписки у общих знакомых.

— Вписка была на квартире у одной из наших общих знакомых. В компании были ребята 14–15 лет и постарше. Когда пришел Дима, он старшак, то начал жестко гнобить многих ребят. Все на тот момент были абсолютно пьяны и начали эмоционировать. Когда он задел Артема, последний не стал отмалчиваться и в ответ начал ему грубить, между парнями завязалась драка, все наши шансы разнять их оказались бесполезны, — рассказал очевидец.

Затем 17-летний Дмитрий, как признался собеседник издания, зажал подростку шею, после чего Артем потерял сознание.

— Когда все поняли, что произошло что-то ужасное, моментально протрезвели. Мы боялись звонить в полицию и в скорую, но понимали, что если не сделать этого, то Артем умрет. В дело вмешались соседи, как раз один из них и вызвал неотложку. Мы потащили Артема на улицу в надежде на то, что он очнется на свежем воздухе. Мы пытались «оживить» его с помощью искусственного дыхания, но он не приходил в чувство. Врачи, которые прибыли, проверив пульс, сказали, что он мертв. Нас всех окатило волной ужаса, — вспомнил свидетель трагедии.

По словам подростка, в тот вечер кто-то принес на вписку запрещенные вещества, которые Артем мог, как и остальные, принимать, и смерть могла наступить от воздействия психотропных веществ. Однако официальной информации об этом к настоящему моменту не поступало.

Иванов отметил, что его друг ранее не принимал таких веществ и вел здоровый образ жизни, занимался спортом.

— Страшнее всего было говорить о случившемся маме Артема. Мы все до сих пор в шоке, — признался он.

Изначально в СМИ появилась информация о том, что подросток скончался из-за того, что упал с качелей и свернул себе шею. Однако после тщательного осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что смерть школьника может иметь насильственный характер. СКР по столице возбудил дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

Согласно официальной версии следственных органов, к гибели 14-летнего школьника причастен другой подросток — 17-летний ученик 11-го класса. К настоящему моменту подозреваемый уже задержан.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти школьника. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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