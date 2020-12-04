Что известно об убийстве младенца в ТиНАО

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Летчика Ульянина 7 к Б Карта всех событий

В пятницу, 4 ноября, из окна жилого дома в ТиНАО выбросили годовалого ребенка, он погиб. Как стало известно позже, в квартире находились мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, и выкинула малыша из окна. «Вечерняя Москва» выяснила, что известно о произошедшем.

Преступление было совершено на 13-м этаже дома 7, корпус Б, по улице Летчика Ульянина. Полицию и скорую помощь вызвал случайный свидетель трагедии — курьер, который проходил мимо. Он сделал это из кафе, которое находится в доме напротив. В настоящее время сотрудники заведения отказываются от общения с прессой.

По предварительной информации, в совершении преступления подозревается жительница Москвы Дарья Шавелкина. По информации ряда СМИ, она беременна третьим ребенком и приехала к своей подруге, чтобы забрать детские вещи. Также сообщалось, что ЧП произошло в тот момент, когда матери младенца в квартире не было. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В настоящее время подозреваемая задержана.

В пресс-службе СК РФ по городу Москве сообщили, что по факту смерти грудного ребенка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»). По факту преступления проводится проверка сотрудниками столичной прокуратуры.

Как ранее рассказала «Вечерней Москве» знакомая подозреваемой, Дарья страдала редким психическим недугом, часто могла вести себя неадекватно. По словам собеседницы «ВМ», также у девушки в юности были проблемы с законом, и она любила «расслабиться не по-детски».

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