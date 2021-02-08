«Она была в истерике»: что известно о трагедии с выпавшей из окна школьницей в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд Карта всех событий

В понедельник, 8 февраля, из окна жилого дома в Москве выпала 11-летняя школьница. Инцидент произошел ранним утром по адресу Петровско-Разумовский проезд, дом 6, корпус 3. Девочку госпитализировали с множественными переломами. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Вечерняя Москва» узнала подробности случившегося и поговорила с очевидцем трагедии.

По информации ряда СМИ, вечером накануне трагедии мама обсудила с дочкой, какие видеоролики в ее возрасте не стоит смотреть в интернете. После этого все члены семьи отправились спать. Около пяти утра женщина услышала странные звуки, доносящиеся из комнаты дочери. Когда она зашла, чтобы проверить, чем занята школьница, то обнаружила открытое окно.

Как рассказал корреспонденту «ВМ» очевидец Владимир Конев (имя и фамилия изменены по просьбе человека — прим. «ВМ»), который общался с родительницей подростка, матери 11-летней девочки не удавалось наладить отношения с ребенком.

— Как я понял, она одна воспитывает дочь, ей сложно с ней ладить. Когда выяснилось, что у ребенка есть пульс и она жива, я ушел, потому что уже опаздывал на работу, — рассказал он.

По словам собеседника «ВМ», тело девочки он заметил возле многоэтажного дома в Старом Петровско-Разумовском проезде. Это случилось ранним утром, когда он направлялся на рабочий пост в один из ближайших магазинов, и обратил внимание на женщину, которая громко кричала и просила вызвать скорую:

— Я в районе пяти утра шел со стороны улицы Юннатов вдоль Старого Петровско-Разумовского проезда. В это время еще темно, как ночью. Я видел, как женщина присела возле лежащего человека. К ним подбежал кто-то, видимо, чтобы узнать, что произошло. Я тоже решил подойти, заметил, что перед ней девочка лежит.

Владимир отметил, что в разговоре выяснилось, что эта женщина — мать девочки:

— Она была в истерике. Честно говоря, я тоже опешил и пытался узнать, что случилось, но к тому моменту к дому подъехала машина скорой помощи, приехали правоохранители, и медики начали переносить ребенка в машину. На тот момент было непонятно, жива она или нет.

Собеседник также добавил, что причиной трагедии могло стать аварийное состояние какой-нибудь конструкции на окне.

— Просто хотела мать напугать, и произошел несчастный случай, — предположил мужчина.

Известно, что семья школьницы ранее не обращалась за социальной помощью. Как сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, сотрудники соцзащиты окажут помощь семье подростка, и после выписки ребенка из больницы специалисты встретятся с родителями и девочкой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на севере Москвы школьницу госпитализировали с множественными переломами после падения из окна многоэтажки.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по городу Москве, делом занимаются сотрудники столичного Следственного комитета. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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