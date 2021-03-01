«Мы просто отдыхали»: один из лихачей свадебного кортежа на Варшавском шоссе рассказал об инциденте

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве задержаны участники свадьбы, которые перекрыли полосы движения на Варшавском шоссе. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 28 февраля. Согласно информации на официальном сайте столичного главка МВД, несколько иномарок со свадебными украшениями перекрыли дорожное полотно и начали совершать маневры опасного характера. «Вечерняя Москва» пообщалась с одним из участников торжества и узнала, что заставило их нарушить ПДД.

По словам Илгара Абдуллаева, никто из участников свадебного кортежа не хотел нарушать закон. Участники свадьбы хотели лишь «поднять настроение гостям и порадоваться»:

— Я понимаю, что мы поступили некрасиво. Просто у нас было хорошее настроение, мы хотели им поделиться. Причем изначально мы даже не планировали все это, оно вышло спонтанно.

При этом Абдуллаев подчеркнул, что никто не ставил перед собой цель нарушать общественный порядок:

— У нас была свадьба, «мы просто, скажем так, отдыхали», но ни в коем случае не хотели навредить кому-то. Просто не смогли сдержать эмоций. Но в СМИ такую суету навели, нас так обвиняют, будто мы совершили какой-то смертный грех. Как такового инцидента не было.

Собеседник «ВМ» отметил также, что все водители, которые ехали по встречной полосе задним ходом, были абсолютно трезвы:

— Мы ехали забирать невесту в ресторан, поэтому никто не принимал алкогольные напитки. До невесты доехали, а вот до ресторана уже нет.

По словам мужчины, дорожные полицейские задержали водителей и выписали им административные штрафы:

— Нам выписали заслуженные штрафы, мы со всем согласны и сожалеем о случившемся.

Абдуллаев добавил, что иных мер наказания в отношении лихачей правоохранители не применяли.

Ранее стало известно, что водителям свадебного кортежа, грубо нарушившим правила дорожного движения на Варшавском шоссе, выписали более десяти постановлений об административных правонарушениях, в частности, по статьям «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Нарушение правил маневрирования» и так далее.

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