Тайная любовь или потеря рассудка: почему полицейский жестоко убил 15-летнюю школьницу под Самарой

Фото: Пресс-служба СК РФ по Самарской области

В Самарской области расследуют обстоятельства жесткого убийства 15-летней школьницы. Ее тело с ножевыми ранениями было обнаружено в поселке Петра Дубрава в четверг, 29 июля. По подозрению в совершении преступления задержан полковник МВД из местного отдела полиции. Во время допроса полицейский сообщил, что в его планы не входило убийство девушки, а произошедшее он назвал несчастным случаем. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Что случилось

По данным СМИ, трагедия произошла вблизи поселения Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Около 20:00 местная жительница, 15-летняя Ольга (имя жертвы изменено — прим. «ВМ») сообщила родным, что собирается на вечернюю пробежку. По их словам, девушка следила за фигурой, поэтому часто выходила побегать одна или с друзьями. В ту же ночь тело школьницы, недавно окончившей девятый класс, обнаружили с ножевыми ранениями в области шеи. Очевидцы рассказали, что видели, как накануне несовершеннолетняя была с неким мужчиной, который прижимал ее к земле, а потом сел в автомобиль «Тойота» белого цвета и скрылся в неизвестном направлении.

Позже правоохранители выяснили, что иномарка принадлежит их коллеге — 42-летнему Антону Ч., который проживает в том же поселке, где было совершено убийство. Мужчину задержали и допросили. В свое оправдание он заявил, что случайно сбил школьницу на дороге. Затем, решив скрыть следы аварии, несколько раз ударил ее ножом.

По другой версии следствия, полицейский убил школьницу от потери рассудка, когда чуть не сбил ее на дороге. По его словам, девушка сама набросилась на него и начала кричать. В СМИ также писали, что убитая была его любовницей и они часто проводили свидания в его личном автомобиле. Во время одной из таких встреч она пригрозила, что сообщит об их связи. Чтобы не допустить этого, мужчина расправился с девятиклассницей.

СК сразу возбудил уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего».

Вон из органов

Спустя пару часов после допроса полковника уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщили в областном ГУ МВД России.

По словам представителя ведомства, подозреваемый был задержан сотрудниками службы собственной безопасности полиции, передан сотрудникам Следственного комитета и уволен.

— По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сказано в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Адекватный борец с педофилами

Коллеги задержанного экс-полицейского утверждают, что Антон Ч. не мог спланировать убийство подростка. По их словам, мужчина за годы службы в органах проявил себя как грамотный сотрудник, посвятивший большую часть своей жизни поимке опасных преступников, насильников и педофилов.

Как рассказал СМИ бывший коллега задержанного, экс-сотрудник ФСИН Илья Курдюков, об Антоне Ч. всегда отзывались положительно и начальство было довольно его работой.

— Голова у него всегда была на месте. <…> Антон на все ситуации реагировал очень адекватно, — приводит слова Курдюкова РИА Новости.

По воспоминаниям собеседника агентства, мужчина никогда не позволял себе неадекватное поведение даже в отношении коллег, несмотря на сложность работы.

Добропорядочным семьянином и хорошим человеком задержанного назвал еще один коллега Антона Ч. Алексей Загорский. Он сообщил, что часто пересекался с ним по работе и тот оставил о себе положительные впечатления.

— Как человек он грамотен, спокоен и сдержан, — приводят его слова «Известия».

Также Загорский усомнился в близкой связи Антона Ч. с погибшей девушкой, так как полицейский сам боролся с лицами, занимающимися растлением малолетних и резко негативно относился к таким преступникам.

Что грозит

На днях задержанному будет избрана мера пресечения и ему официально предъявят обвинение в убийстве. Как пишут в СМИ, подозреваемого, скорее всего, заключат под стражу. В случае если его вина будет доказана, ему может грозить срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанный состоит в браке и воспитывает троих детей.

Ход расследования данного дела взял под личный контроль прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.