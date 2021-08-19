«Молись, Егорка»: что грозит пранкеру из Москвы за фейковый ролик с нападением на пенсионерку

Фото: YouTube-канал пользователя Egor Chernov

В соцсетях обсуждают ролик московского пранкера Егора Чернова. На видео школьник нападает и оскорбляет пенсионерку, которая на улице продавала овощи и фрукты. Юноша объяснил свои действия «борьбой со «стихийщиками». Что грозит автору ролика, разбиралась «Вечерняя Москва».

Что произошло

Видео со скандальной выходкой пранкера появилось в соцсетях и на YouTube-канале Чернова 17 августа. На кадрах молодой человек сначала рассказывает зрителям о своем отношении к нелегальным торговцам. Затем он обещает показать, как нужно с ними поступать. При этом школьник не уточняет, где снимает ролик.

— Тут каждый день находятся какие-то люди, чем-то торгуют без разрешения, без какого-либо права на торговлю. Сейчас я вам покажу, что нужно делать в этих случаях, потому что это настоящий ужас, — говорит подросток.

Затем 16-летний пранкер подходит к торгующей у дороги пенсионерке и в грубой форме начинает выяснять, откуда у нее товар. Женщина объясняет, что все это она вырастила на своем огороде: огурцы, яблоки, картофель, зелень. Тогда пранкер решает перейти в наступление и задает главный вопрос: имеется ли у нее разрешение на торговлю?

— Здесь ни у кого нет разрешения, — ответила продавщица.

После этого молодой человек начинает выкрикивать нецензурную брань.

Оппонентка просит решить вопрос мирным путем. Но блогер продолжает возмущаться, требуя объяснений. Героиня ролика оправдывается, что вынуждена продавать, так как у нее маленькая пенсия.

Ответ собеседницы Чернова не устроил, и он толкнул коробки с продуктами ногой. Пенсионерка, схватившись за сердце, начала плакать. Ролик заканчивается тем, что школьник покидает место разборок, продолжая говорить в адрес продавщицы язвительные слова.

«Смертный приговор»

Хронометраж видео — не более двух минут. Под роликом блогер написал, что повторит «правильный» поступок.

За двое суток короткометражку посмотрели более 20 тысяч пользователей. При этом дизлайков и негативных комментариев автор канала получил больше, чем положительных отзывов. Пользователи Сети засыпали парня обвинениями и угрозами. Негативные комментарии появились и в других аккаунтах молодого человека.

— Короче, челик, подписал ты себе смертный приговор, — отреагировал пользователь под ником Axss Nakke.

Руслан Гатиев порекомендовал пранкеру быть осторожным, поскольку теперь у него врагов больше, чем друзей.

— Смотри, ходи и оглядывайся — врагов у тебя стало очень много, — прокомментировал он.

— Один из немногих случаев, когда я реально желаю человеку поплатиться за дела здоровьем, — написал Greed Greed.

— Какой ты никчемный, лучше бы дал денег бабуле и отправил отдохнуть домой счастливую, — посоветовала Ульяна Поршнева.

— Ну что, молись, Егорка... Других вариантов у тебя нет, за все придется по-взрослому ответить, — предупредил пользователь под ником ЮН.

Что известно о пранкере

Как выяснили СМИ, скандальный ролик с продавщицей — постановочный. Молодой человек просто захотел пропиарить свои Instagram-аккаунт и YouTube-канал и нанял актрису. Нашел героиню в соцсетях, предложив ей 1500 рублей. Продукты, кстати, молодой человек тоже купил сам. Записав несколько удачных дублей, парень поблагодарил женщину и распрощался с ней. Позже пенсионерка все подтвердила. Оказалось, что молодой человек хочет стать режиссером.

Согласно информации на странице подростка в социальной сети «ВКонтакте», он живет в Москве. Молодой человек ведет канал на YouTube и активно развивает аккаунт в Instagram.

На YouTube за блогером следят 214 подписчиков. Контент, состоящий из девяти роликов, в основном посвящен уличным розыгрышам и разборкам. Ранее школьника привлекали к административной ответственности. В июле прошлого года он устроил погром в магазине, после чего суд обязал его выплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Что теперь грозит Чернову?

По словам юриста Дмитрия Никитина, учитывая то, что во время съемочного процесса никто не пострадал, а продавщица оказалась актрисой, привлекать к ответственности подростка оснований нет.

— Если же теперь самому блогеру грозят расправой, он вправе обратиться в правоохранительные органы, — сказал эксперт.

Никитин уточнил, что пранкер при этом должен предоставить доказательства того, что ему действительно угрожает опасность.