Насиловал девять дней: что известно о похищении нижегородской эскортницы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Очередное истязание женщины произошло в России. На этот раз в Нижнем Новгороде. 39-летний Сергей С. 24 августа похитил, больше недели удерживал в гараже и насиловал 23-летнюю Елизавету Б. «Вечерняя Москва» собрала все подробности истории.

Начиналось все без подозрений

Как стало известно из допроса потерпевшей, девушка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. По ее словам, она зарегистрировалась там с целью заработка денег. Девушка могла сопровождать мужчину, посидеть с ним в ресторане, а также заняться сексом. Одним из таких ее «клиентов» оказался и бизнесмен Сергей, передает Lifeshot.

На сайте знакомств он сидел под именем Максим с фотографией внедорожника темно-зеленого цвета. Согласно данным его анкеты, ему 36 лет, живет в Нижнем Новгороде, рост 172 сантиметра, вес — 78 килограммов, готов стать спонсором. Какого-либо отторжения эта информация и общение с мужчиной в переписке у девушки не вызвали. Во всяком случае, они не помешали ей с ним встретиться.

24 августа вечером Сергей забрал Елизавету на черном Range Rover от ее дома и сказал, что они поедут в ресторан, который находится на проспекте Гагарина в Советском районе Нижнего Новгорода. Как сообщила следователям пострадавшая, вышедший из машины мужчина был одет в черные штаны, водолазку темного цвета. Он оказался ниже ее ростом, да еще и с «козлиной бородкой». При этом ни он, ни она при знакомстве друг другу не представились.

Наручники с белым пушком и оранжевый трос

Проехав немного, они остановились якобы из-за спущенного колеса в машине. Мужчина открыл капот, осмотрел правый борт авто и сел к девушке на заднее сиденье, предложив ей раздеться и заняться сексом прямо возле автобусной остановки. Она ему отказала, после чего он достал складной нож и начал с ним играть перед ней.

Затем он попросил девушку снять трусы и показал ей игрушечные наручники с белым пушком. С их помощью и используя оранжевый трос, Сергей сначала связал Елизавету и, чтобы она не могла говорить, обмотал ей рот белым полотенцем и скотчем. Все это время он демонстрировал ей нож, что очень испугало несостоявшуюся эскортницу.

Далее, следует из показаний, они проехали к набережной Оки в поисках укромного места. Когда остановились в лесополосе, мужчина залез на заднее сиденье и попытался первый раз изнасиловать девушку, но, поскольку она была связана, у него ничего не получилось. После этого он повез ее в сторону микрорайона Щербинки и закрыл в подвале одного из гаражей.

Подземелье с удобствами

По словам девушки, это было довольно хорошо оборудованное помещение. В комнате стояли холодильник, кровать, кухонный гарнитур и телевизор. Также комната была оборудована ванной и туалетом.

С 24 августа по 1 сентября мужчина регулярно приезжал и насиловал девушку. На шестой день ее заточения он согласился выпустить пленницу за деньги. Но поскольку к тому моменту Елизавету уже разыскивали, Сергей взял дополнительное время на то, чтобы сменить номера у автомобиля, который принадлежал одному из его друзей. Но 2 сентября, в день планируемого освобождения, потерпевшую нашли сотрудники полиции и Следственного комитета.

Предполагаемый насильник был задержан в субботу, 4 сентября. По информации Lifeshot, он лично приехал к отделу полиции с двумя платными адвокатами. Их наняла ему его жена. Мужчину заключили под стражу, ему предъявлено обвинение по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека».

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«Положительный человек»

Инцидент стал неожиданностью для знакомых и родственников мужчины. По словам супруги подозреваемого, у них с мужем всегда были замечательные отношения, за долгие годы брака они поссорились всего раз. У них нет проблем и в интимной жизни, поэтому она считает, что он не причастен к этому делу. Женщина также не знает ни о гараже в Щербинках, ни о Range Rover, на котором муж якобы забирал девушку, ни о его анкете на сайте знакомств.

У знакомых задержанного в голове не укладывается, что он мог совершить такое преступление, пишет «Газета.Ru». По их словам, Сергей — положительный человек, общительный, доброжелательный, у него в жизни все было — бизнес, семья и светлая голова. Они считают, что в деле не все так просто — мужчину подставили.

Тем более он является учредителем и генеральным директором немаленькой компании, основной вид деятельности которой, согласно данным ЕГРЮЛ, — разработка строительных проектов. Вместе с женой они воспитывают двоих детей. Все свободное время, говорят друзья семьи, он старался проводить со своими близкими. Помимо этого, увлекался автомобилями и ездой по грязи.

Видео: СК по Нижегородской области

Не верит в причастность Сергея к преступлению и его отец Анатолий. Со слов мужчины, которые приводит Lifeshot, это было какое-то наваждение. Подозреваемый от показаний отказался, сославшись на плохое самочувствие.