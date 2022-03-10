Выкинули из Mercedes: что известно о матери найденного в сумке младенца

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

Мать ребенка, найденного в сумке на юго-востоке Москвы, задержали и доставили на допрос в Следственный комитет. Напомним, инцидент, о котором идет речь, произошел 9 марта около 8 утра: несовершеннолетний обнаружил сумку с брошенным новорожденным ребенком на улице Перерва. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», а прокуратура взяла расследование дела под контроль. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно на данный момент о горе-матери брошенного малыша.

Выкинули из Mercedes

В четверг, 10 марта, сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнюю причастную к покушению на убийство новорожденного сына и выяснили подробности ее жизни.

По предварительной информации, женщина воспитывает еще одного ребенка — сына 14 лет. По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, несовершеннолетний сын горе-матери направлен в медицинское учреждение.

— Его дальнейшее жизнеустройство также контролируется прокуратурой, — заключила Нефедова.

Примечательно, что женщина не имеет постоянного места жительства в Москве, а супруг женщины скончался непродолжительное время назад.

В ходе допроса женщина сообщила следователям, что родила ребенка в Санкт-Петербурге несколько дней назад — 6 марта. По возвращении в Москву она приняла роковое решение оставить младенца.

1/4 Фото: Прокуратура Москвы 2/4 Фото: Прокуратура Москвы 3/4 Фото: Прокуратура Москвы 4/4 Фото: Прокуратура Москвы

Источник «ВМ», знакомый с ситуацией, сообщил, что в среду, 9 марта, около четырех утра недалеко от подъезда дома номер 74 на улице Перерва остановился автомобиль марки «Мерседес Бенц». Водитель вытащил из багажного отделения сумку, оставил ее на земле и уехал. Именно в этой сумке позже нашли малыша.

Собеседник «ВМ» отметил, отец малыша не был ее мужем. Женщина призналась, что не поддерживала с ним связь с января этого года по причине того, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками.

— Отец ребенка будет допрошен в ближайшее время, — подчеркнули в пресс-службе СК.

Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения для нерадивой матери.

«Пусть мама услышит»

Днем ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что среду, 9 марта, около 8 утра несовершеннолетний обнаружил сумку с новорожденным ребенком на улице Перерва в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы.

По словам собеседника «ВМ», новорожденного нашел подросток и сообщил об этом родителям. Последние забрали обнаруженного младенца домой и позвонили в полицию.

Видео: источник ВМ

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», а прокуратура взяла расследование дела под контроль.

Женщина, оставившая малыша в сумке, могла быть приезжей. Об этом в беседе с «ВМ» рассказала местная жительница Юлия Цыканова, проживающая в доме, рядом с которым была обнаружена роковая находка:

— Я не видела девушек в положении из соседнего подъезда. И соседка сказала, что не было у нас никого на сносях, поэтому, возможно, она не отсюда, а просто подбросила. У нас огромное желание, чтобы ее наказали и стерилизовали. Это кошмар, слезы градом. Могла бы в роддоме оставить. Этому человеку нет оправданий. До последнего не хочется верить, что так поступила мать со своим ребенком.