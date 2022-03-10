В Москве задержали мать ребенка, найденного в сумке на юго-востоке Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнюю женщину, новорожденного сына которой накануне обнаружили оставленным в сумке на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 10 марта, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, задержанная причастна к покушению на убийства младенца.

По предварительным данным, женщина воспитывает еще одного ребенка 14 лет, заключила представитель ведомства.

В среду, 9 марта, около 8 утра несовершеннолетний обнаружил сумку с брошенным новорожденным ребенком на улице Перерва в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», а прокуратура взяла расследование дела под контроль. В свою очередь сотрудники МВД подключились к поискам горе-матери брошенного ребенка. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно на данный момент о найденном в сумке младенце на юго-востоке Москвы.

Также в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала местная жительница Юлия Цыканова, проживающая в доме, рядом с которым был найдена сумка с младенцем, заявила. что мать новорожденного ребенка, которого обнаружил подросток возле одного из домов на улице Перерва в столичном районе Люблино, могла быть приезжей, подбросившей малыша.