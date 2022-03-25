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Руки мамы в крови: почему женщина убила своего сына на востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Руки мамы в крови: почему женщина убила своего сына на востоке Москвы
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Средняя Первомайская улица Карта всех событий

В пятницу, 25 марта, суд отправил мать, убившую собственного ребенка на востоке Москвы, в СИЗО на два месяца. Тело ребенка было обнаружено 13 марта в квартире на Средней Первомайской улице. Мать мальчика присутствовала рядом и вела себя неадекватно. Выяснилось, что ранее она проходила лечение в психиатрическом стационаре. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о жуткой истории детоубийства на данный момент.

Тревожный звонок

Трагедия, о которой идет речь произошла в воскресенье, 13 марта. В тот день матери позвонила ее 26-летняя дочь. По голосу женщина поняла, что с дочерью что-то не так и решила проведать ее. По дороге напуганная женщина позвонила сотрудникам полиции, поскольку боялась «не успеть так быстро доехать».

Полицейские прибыли в квартиру на Средней Первомайской улице. Когда они вошли, то увидели, что весь пол, стены и мебель были испачканы кровью. Там же был обнаружен труп мальчика 2019 года рождения. На теле ребенка было множество ножевых ранений.

Мать ребенка, девушка 1995 года рождения, в момент происшествия находилась рядом с ним, в том же помещении, в неадекватном состоянии.

В связи с чем допросить мать сразу не удалось. По данным «МК», женщина, убившая ребенка, находилась в наркотическом состоянии. Так, на вопрос сотрудников полиции, зачем она это сделала, задержанная заявила, что ей «померещилось зло».

Вскоре девушку доставили в больницу, где она находилась до 25 марта.

Фото: СК РФ
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Фото: СК РФ
Фото: СК РФ
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Фото: СК РФ

«Посадить нельзя лечить»

В тот же день, 13 марта, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство» — прим. «ВМ»). В свою очередь прокуратура Москвы организовала проверку по данному факту.

Вскоре после этого сотрудники прокуратуры заявили, что мать погибшего трехлетнего мальчика ранее страдала психическим расстройством, поскольку проходила лечение в специализированном медицинском учреждении. От чего именно лечилась женщина, не уточнялось.

Эту информацию подтвердила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Омбудсмен добавила, что держит данную ситуацию на контроле совместно с правоохранительными органами.

25 марта стало известно, что девушку выписали из медицинского учреждения, где она находилась последние две недели. Ей назначили дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу для выяснения всех обстоятельств убийства и для того, чтобы точно определить ее актуальное состояние и наличие каких-либо отклонений.

Также старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Преображенским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Видео / Прокуратура Москвы

Вечером того же дня суд удовлетворил прошение следователей и отправил подозреваемую в СИЗО на 2 месяца.

— Суд с учетом позиции прокуратуры Восточного округа избрал в отношении 26-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 мая 2022 года, — заключила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам экс-начальника криминальной полиции, адвоката Евгения Харламова, наличие психиатрического заболевания и прохождение лечения в соответствующих учреждениях не говорят о том, что субъект может быть освобожден от уголовной ответственности.

По мнению эксперта, исходов в данной ситуации может быть два. В первом случае женщину признают виновной и могут назначить и 10, и 15 лет лишения свободы. Во втором случае, если девушка все-таки не понимала, что делала, ее отправят на лечение.

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