Суды, оружие и болезнь: что известно об убийстве семьи бизнесмена Аваева в Москве

Фото: ГСУ СК России по Москве

Россия, Москва, Университетский проспект Карта всех событий

Днем 18 апреля в квартире дома на Университетском проспекте были найдены три тела с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что погибшие — бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и дочь. Их обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в закрытую изнутри квартиру. По предварительным данным, мужчина убил свою семью и сам свел счеты с жизнью. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно на данный момент об этом загадочном убийстве.

Обычный будний день

Понедельник, 18 апреля, многим запомнился как обычный будний день, однако для семьи бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева он стал роковым. Его жена и дочь, а также он сам были обнаружены мертвыми в квартире на Университетском проспекте.

Тела погибших обнаружила их родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри. После этого женщина вызвала полицию.

Правоохранители обнаружили в квартире жуткий беспорядок и раскиданные вещи. Это подтверждают кадры с видео, которые опубликовал Следственный комитет.

Видео: ГСУ СК России по Москве

Тела Владислава и его жены Елены находились в спальне: мужчина лежал на полу, а женщина находилась в кровати. Тело их дочери Марии тоже было найдено в постели, но в другой комнате. У всех огнестрельные ранения.

Помимо всего прочего, в квартире Владислава Аваева следователи обнаружили не только фигурировавший в убийстве пистолет, а целую коллекцию — он хранил у себя 13 единиц оружия.

Следователями было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. По предварительной версии, Аваев расправился с женой и дочкой и свел счеты с жизнью.

Но следствие рассматривает и другие версии, которые будут проверены в ходе расследования уголовного дела, добавила в разговоре с «ВМ» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Также она уточнила, что на место происшествия выезжали руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош.

Столичная прокуратура в свою очередь сообщила, что обстоятельства преступления выясняются. Надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела. В квартиру убитых также прибыли прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Суды, беременность и болезнь

Незадолго до бойни в квартире на западе столице Владислав Аваев судился с женой за право единолично воспитывать свою дочь Марию. У девочки была инвалидность. Иск в Никулинский суд подала в октябре прошлого года жена Аваева. При этом, по данным СМИ, на развод супруга официально не подавала.

Уже в середине декабря, 14-го числа, Аваева отозвала иск. Возможно, супруги договорились.

Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Также, по некоторым данным СМИ, жена вице-президента Газпромбанка Елена была беременна не от него. Женщина находилась на пятом месяце беременности, а отцом ребенка оказался водитель бизнесмена, который уволился, как только тот узнал правду. Это обстоятельство дало следователям подсказку, что мотивом для убийства стал затяжной конфликт между супругами.

По словам соседей, семья Владислава Аваева не вызывала никаких подозрений. Жильцы никогда не жаловались на них, а в тот роковой день не слышали ни выстрелов, ни криков.

— На мой взгляд, семья абсолютно адекватная, хорошая, с достатком, — цитирует РЕН ТВ слова мужчины, проживающего по соседству.