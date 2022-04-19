Без лицензии: что известно о хирурге, который провел обрезание младенцу на дому в Москве

Фото: пресс-служба Тимирязевского суда

Россия, Москва, Коровинское шоссе Карта всех событий

Во вторник, 19 апреля, суд отправил под домашний арест на два месяца хирурга, который провел операцию по удалению крайней плоти младенцу. Эта процедура осуществлялась на дому. В результате его действий ребенок, которому всего месяц от роду, на данный момент находится в коме. Подробнее об этой жуткой истории — в материале «Вечерней Москвы».

Маленький пациент — жертва

Все произошло 17 апреля в квартире на Коровинском шоссе. Родители мальчика, уроженцы ближнего зарубежья, пригласили частного доктора для того, чтобы он прооперировал их сына, обрезав тому крайнюю плоть. Почему выбор пал именно на проведение процедуры дома, неизвестно, но врач сумел заверить супругов в том, что сделает все хорошо.

По словам родителей, хирург был из Таджикистана и проходил обучение в России. Медик сообщил им, что уже проводил подобные операции. Такую информацию передают родители малыша на видео, опубликованном РЕН ТВ.

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Во время операции хирург использовал для анестезии лидокаин. На это лекарство у мальчика возникла аллергическая реакция — его тело свело судорогой, он стал задыхаться и в итоге потерял сознание.

Перепуганные родители вызвали скорую, но медики долго не приезжали. Тогда супруги приняли решение самостоятельно добраться до больницы, поймав машину на улице.

Вскоре ребенка отправили в отделение реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Частного врача и отца малыша в тот же день доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

На следующий день стало известно, что пострадавший мальчик впал в кому.

Тем же днем, 17 апреля, Следственный комитет организовал проверку, а вскоре возбудил уголовное дело в отношении хирурга по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: ГСУ СК России по Москве

В свою очередь столичная прокуратура также присоединилась к установлению подробностей случившегося и взяла на контроль ход расследования данного дела.

Нелегальный хирург

Перед следователями стояла важная задача. Необходимо было выяснить, имел ли подозреваемый лицензию на осуществление медицинской деятельности.

По данным источника «ВМ», молодой человек по имени Рахматулло действительно имеет высшее образование по специальности «хирургия». Однако получил он его на территории Республики Таджикистан.

Фото: скриншот: gastroscan.ru

В Российской Федерации молодой человек не был трудоустроен и соответствующей лицензией на проведение подобных манипуляций не обладал.

Интересен и тот факт, что буквально за пару месяцев до этой операции молодой человек опубликовал фото в своем аккаунте в социальной сети. Около фотографии стоял геотег с указанием Загородного шоссе. Там же находится Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л. И. Свержевского и комплекс медицинских учреждений. Учился ли он там или работал, на данный момент неизвестно.

Фото: vk/Рахматулло Додихудоев

«ВМ» направила запрос в НИИ, однако на момент публикации ответа не получила.

Результат по итогу плачевный: травмы маленького пациента квалифицированные медики оценили как тяжкие.

Вечером 19 апреля прошло судебное заседание, на котором было вынесено решение об аресте 30-летнего мужчины. Он проведет под домашним арестом два месяца — до 18 июня текущего года.