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С утра обокрали, ночью — ДТП: неудачный день блогера Некоглая

Елена Самойлова
Происшествия
С утра обокрали, ночью — ДТП: неудачный день блогера Некоглая
Фото: t.me/nekogla1
Россия, Москва, Смоленский бульвар Карта всех событий

В четверг, 5 мая, стало известно, что квартиру популярного блогера Николая Лебедева в Москве обокрали: из жилища стримера вынесли крупную сумму денег. А ночью того же дня он попал в смертельное ДТП в центре столицы. О том, что произошло с блогером в тот роковой день, 5 мая, — в материале «Вечерней Москвы».

Все, что нажито непосильным трудом

Днем 5 мая появилась информация о том, что квартиру Некоглая в доме на Смоленском бульваре обокрали. Неизвестный похитил из сейфа 50 тысяч долларов. Судя по всему, у злоумышленника были ключи от жилища блогера, поскольку следов взлома на входной двери не осталось. А вот от сейфа ключей не нашлось — его вскрыли, повредив замок.

С утра обокрали, ночью — ДТП: неудачный день блогера Некоглая Фото: t.me/nekogla1

По данным СМИ, молодого человека на тот момент в Москве не было, поэтому с заявлением в полицию обратился его менеджер Никита Артемчук. Он же сообщил, что у него есть предположения о том, кто мог обокрасть Лебедева.

Артемчук заявил, что это сделал знакомый блогера — начинающий стример Юрий Мирцхулава, у которого были ключи от его квартиры, сообщает РЕН ТВ. В ближайшее время его ожидает встреча с Артемчуком на очной ставке.

«Посмотрите на машину!»

Ночью того же дня Некоглай стал участником смертельного ДТП на Тверском путепроводе.

Блогер ехал с друзьями по 1-й Тверской-Ямской улице на зеленый сигнал светофора. В какой-то момент в его «Порше-Панамера» на огромной скорости влетела каршеринговая «Киа-Рио». После этого «Киа» отлетела в «газель», которая прикрывала ремонтников на дороге.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

Как заявил сам парень в своем Telegram-канале, «Киа» ехала на красный свет со скоростью, превышающей 100 километров в час.

В результате аварии водитель арендованного автомобиля скончался на месте. Еще несколько участников ДТП получили ранения, в том числе и находившийся за рулем «Порше» Некоглай, а также его друг, сидевший в пассажирском кресле, — боец ММА Асхаб Магомедов.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

— У меня сотрясение, у Асхаба разбита голова. Посмотрите на машину! Как будто у меня проблем в жизни не хватало! — заявил блогер, показывая в видеосообщении разбитый автомобиль.

Предполагаемый виновник

Вскоре появилась информация, что погибший виновник происшествия ранее неоднократно привлекался за наркотики. Только это происходило не в столице — ранее он жил в Ангарске (Иркутская область — прим. «ВМ»). Так, в период с 2008 по 2010 год его ловили на наркотиках и задерживали минимум восемь раз.

Также в том городе у мужчины была небольшая фирма по торговле топливом.

Видео: Telegram / 112

По данным Госавтоинспекции, в текущем году водитель не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и имел шестилетний стаж вождения.

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