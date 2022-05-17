Олигарх в погонах: как экс-полковник МВД Захарченко расплачивался за свои миллиарды

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Во вторник, 17 мая, Пресненский суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. В свою очередь прокуратура требовала приговорить экс-полковника к 17 годам колонии строгого режима по делу о миллиардных взятках. Это не первое судебное заседание Захарченко — в 2019 году он уже был осужден за коррупцию и отбывает наказание. «Вечерняя Москва» вспоминает, чем «прославился» бывший борец с коррупцией и что он успел нажить за годы работы.

Первое дело

Все началось в сентябре 2016 года, когда Дмитрия Захарченко задержали сотрудники ФСБ. Незадолго до его задержания было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В тот же день новостные ленты «кричали», что во время обыска у экс-полковника обнаружили восемь миллиардов рублей в валюте. Замруководителя антикоррупционного управления арестовали и предъявили обвинения сразу по трем статьям: «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий» и «Воспрепятствование осуществлению правосудия».

Вскоре выяснилось, что полковник стал соучастником хищения 26 миллиардов рублей со счетов банка «Нота-банк». Разбирательства по этому поводу начались еще летом 2016 года. В рамках этого уголовного дела были задержаны руководители компании Дмитрий и Вадим Ерохины, а также финансовый директор Галина Марчукова.

В ходе расследования были получены данные о причастности полковника к мошеннической схеме. Будучи хорошо знакомым с Марчуковой (они являются земляками — прим. «ВМ»), он предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка средств.

Примечательно, что похищенные деньги Захарченко хранил в своей квартире в элитном жилом комплексе. Помещение служило своеобразным сейфом, так как там никто не жил.

Через несколько недель после начала расследования в МВД завершилась проверка в отношении Дмитрия Захарченко. Собранная информация позволила руководству на законных основаниях ведомства уволить полковника.

Спустя несколько месяцев арест Захарченко продлили до июня 2017 года, а в скором времени в его уголовном деле появился еще один эпизод о взятке на сумму в 3,5 миллиона рублей.

Интересно, что выплачены они были в виде карты, предоставляющей скидку 50 процентов в ресторане «Ля Маре». С этим заведением мужчину связывала еще одна крупная сумма — 800 тысяч долларов. Якобы полковнику ее заплатил ресторатор по имени Меди Дусса за покровительство. Однако по данному эпизоду суд оправдал его на том же заседании.

Спустя три года Захарченко вынесли первый приговор — 12 с половиной лет тюрьмы.

Его окружение

Также во время следствия обнаружились многочисленная недвижимость и автомобили, записанные как на самого Захарченко, так и на его родственников, а общая стоимость имущества составила почти миллиард рублей. Так, в поле зрения правоохранителей попал отец Захарченко — Виктор. Его арестовали по подозрению в пособничестве в растрате денежных средств.

Затем под прицел попала и возлюбленная экс-полковника — Анастасия Пестрикова. Ее задержали в самарском аэропорту в сентябре 2017 года. Женщина пыталась улететь на Кипр.

Пестрикова проходила по делу о мошенничестве — СК подозревал ее в попытке похитить 16 миллионов долларов у знакомой Лилии Горшковой. Деньги ранее арестовали в рамках дела Захарченко на счетах, открытых на имя Горшковой.

Пестрикова стала последней любовью полковника. До нее Захарченко жил с тремя женщинами: Ириной Петушиной, Мариной Семыниной и Яной Саратовцевой, с которой у него был оформлен официальный брак.

По данным LIFE, после расставаний все девушки получали щедрые подарки и становились владелицами элитных квартир, машин и украшений.

Семь лет судов

Расследование второго уголовного дела экс-полковника МВД Захарченко Следственный комитет завершил в январе 2021 года. И лишь спустя почти год — 27 апреля в Пресненском суде Москвы начались прения сторон, то есть финальная стадия рассмотрения дела.

По данным «Известий», в новом деле экс-полковника два эпизода. Первый связан с дорогостоящим отдыхом Захарченко в Сочи в 2015 году. Оплата новогодних каникул, по версии следствия, тоже являлась взяткой в размере 844 тысяч рублей от бизнесмена Авшолума Юнаева.

Второе обвинение связано с участием в незаконной банковской деятельности. Якобы полковник вместе с сообщниками контролировал ряд юридических лиц, которые в действительности не занимались предпринимательством, а лишь получали деньги, выводя их через незаконные банковские операции, а прикрытием для таких операций служила электронная база данных.

Захарченко в этой схеме выступал как «покровитель со стороны государства» — он обеспечивал неприкосновенность деятелей и препятствовал проверкам со стороны правоохранительных органов. По данным СК, за эти эпизоды Захарченко получил в качестве взяток денежные средства в общем размере, эквивалентном более 1,4 млрд рублей.

Помогали ему в этом адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов. Они же и составили полковнику компанию на скамье подсудимых на заседании 27 апреля, в ходе которого прокуратура потребовала увеличить срок заключения Захарченко под стражей до 17 лет.

Белевцову и Критинину прокуратура попросила назначить по девять лет колонии и 100 миллионов рублей штрафа, а Маркелову — 12 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа.