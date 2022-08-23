Сбежал из-под домашнего ареста: подробности дела бойца ММА Магомедова о вымогательстве

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Один из фигурантов дела о вымогательстве 600 тысяч рублей бойцом ММА Асхабом Магомедовым и его сообщниками у подростка скрылся от следствия. В настоящий момент его местоположение неизвестно. Подробности громкого дела читайте в материале «Вечерней Москвы».

Беглец с судимостью

По словам руководителя столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, 8 июля проходило очередное слушание по делу. Один из подсудимых, Николай Гамисония, не явился на заседание.

Позже выяснилось, что он исчез и из собственной квартиры, хотя суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Где находится подозреваемый сейчас, неизвестно.

В связи с этим в понедельник, 22 августа, по ходатайству прокурора суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Также, по словам Нефедовой, подсудимый объявлен в розыск.

Примечательно, что ранее 35-летний беглец уже был судим за оскорбление и нападение на полицейского.

— Суд отказал в ходатайстве стороны защиты о возвращении дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ и назначил дело к слушанию в общем порядке судебного разбирательства на 6 сентября 2022 года, — резюмировала Нефедова.

600 тысяч за молчание

Инцидент, из-за которого спортсмена обвиняют в вымогательстве, произошел в октябре 2021 года. По данным следствия, Асхаб Магомедов вместе с сообщниками — Николаем Гамисонией и Демиром Тагирбековым — разработали план, как подставить и потом шантажировать несовершеннолетнего подростка, который занимался торговлей престижной обувью через социальные сети.

Мужчины договорились со знакомой Магомедова, которая должна была заказать у пострадавшего туфли. После этого подозреваемые, играя разные роли, помешали подростку выполнить заказ и начали его шантажировать, убеждая отдать деньги.

Так, Николай Гамисония выполнял роль защитника обиженной клиентки, Демир Тагирбеков должен был задержать жертву, а Магомедов должен был стать «защитником» пострадавшего, который решит все вопросы.

В назначенное время Тагирбеков гулял с жертвой в торговом центре, а Гамисония подъехал на дорогом автомобиле и пригласил молодых людей прокатиться.

В салоне автомобиля Гамисония предъявил продавцу претензии и начал угрожать распространением слухов о том, что он обманывает клиентов. Помимо этого злоумышленник угрожал избить и унизить парня в социальных сетях. После этого мужчина потребовал отдать ему 600 тысяч рублей.

В ответ на агрессию Тагирбеков предложил позвонить Магомедову, дабы тот решил все «вопросы». Спортсмен приехал в указанную точку, где сделал вид, что ведет со злоумышленником напряженную беседу. После чего мужчины сообщили подростку, что они обо всем договорились и что Магомедов одолжит 200 тысяч юному продавцу для первого взноса, который нужно будет вернуть. Помимо это борец ММА заявил, что остальную сумму 17-летнему юноше также придется отдать в ближайшее время.

Спустя время мама подростка узнала о случившемся и обратилась в полицию.

Вскоре после этого Магомедова задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».

При самом строгом наказании мужчинам грозит до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.