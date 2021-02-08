Орнитолог рассказал о самых редких краснокнижных птицах, появившихся в Москве

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Благодаря режиму самоизоляции в Москву вернулись представители дикой природы. Отсутствие людей и беспокоящих факторов позволили им адаптироваться к условиям столицы. В результате в городе стали появляться действительно редкие птицы. Среди них оказались уникальные для столицы серые утки, черные коршуны и береговые ласточки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат биологических наук, орнитолог, зоолог Вадим Большов.

По его словам, помимо хищных пернатых и зайцев, которые теперь обитают в разных зеленых зонах столицы, в Москву вернулась очень редкая краснокнижная серая утка:

— Их не фиксировали в наших краях очень много лет. Как правило, ареалом обитания этих пернатых считается Ленинградская область. То есть более северные регионы. Но, видимо, Москва после перехода в пассивный режим из-за пандемии стала для этих существ более привлекательной.

Отличаются эти птицы от своих сородичей размерами. Они намного меньше остальных уток. Предпочитают уединенные и тихие места, куда не ступает человеческая нога.

— Мне кажется, что серые утки все же не задержатся надолго, ведь они предпочитают более дикую среду, гнездятся в основном в лесных зонах. И любят степные районы, где много высокой травы, камышей и растительности возле водоемов, — констатировал Большов.

А в столице именно для данного вида пернатых, как уточнил специалист, практически нет необходимых для этого условий.

Среди птиц, которые входят в Красную книгу Москвы, еще в прошлом году можно было наблюдать береговых ласточек и речных крачек.

— Последние принадлежат к семейству чайковых, но у них интересная особенность, которая роднит их с ласточками, — раздвоенный хвост, — уточнил специалист.

Также на просторах столицы орнитологи и зоологи фиксировали появление не менее редких пернатых — черных коршунов и ястреба-перепелятника:

— Коршуны появились в городе, судя по всему, из-за миграции, сделав небольшой перерыв. Что касается перепелятника, он прилетел к нам еще весной прошлого года и навел ужас на многих горожан. Птицы отличаются особой кровожадностью и питаются более мелкими пернатыми. Они не парят в небе, как орлы, долго высматривая свою жертву.

Эксперт отметил, что ястреб пожирает объект целиком.

— Помню, какой шок произвела такая картина на горожан, которые гуляли в Бутырском районе столицы, где ястреб-перепелятник набросился на голубя и за считаные секунды расправился и поглотил его, — заметил собеседник «ВМ».

Орнитолог добавил, что птица обладает такой скоростью благодаря компактным размерам.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», в 2020 году специалисты Мосприроды зафиксировали на природных территориях столицы более 50 видов краснокнижных птиц и млекопитающих. Отмечалось, что специалисты обнаружили в столице птиц и млекопитающих, которые ранее считались исчезнувшими. Из редких животных были замечены горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь, лесная куница, обыкновенная кутора.

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