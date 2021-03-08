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Выставка «Ми-ми-ми и хрум-хрум-хрум»завершилась в музее имени К. А. Тимирязева
Фото: Антонина Черных / Вечерняя Москва

Выставка «Ми-ми-ми и хрум-хрум-хрум»завершилась в музее имени К. А. Тимирязева

Вероника Ушакова

Животные

В Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева завершилась выставка морских свинок и дегу ≪Ми-ми-ми и хрум-хрум-хрум≫. Заводчики поделились секретами ухода за очаровательными грызунами.

Бесконечное «хрум-хрум-хрум» раздается из каждого уголка музея. Сегодня сюда приехали необычные гости — морские свинки.

— У меня была морская свинка, которая сама выходила из клетки, гуляла по квартире. Иногда она находила пакет со своим любимым угощением — манго, разгрызала его и доставала лакомство, — рассказывает заводчица морских свинок Екатерина Шарпар.

На выставке Екатерина представляет две породы морских свинок: швейцарский и американский тедди. Первые — с кудрявой шерстью, а вторые — с прямой.

— Американские тедди очень красивые и ласковые, — рассказывает москвичка Екатерина Успенская.

Морские свинки расположились на первом этаже музея. А на втором — необычные грызуны дегу — чилийские белки, которые внешне похожи на шиншилл.

— За этими зверьками крайне интересно наблюдать. Очень расслабляет, — рассказывает заводчица дегу Елена Коробова, показывая на свою любимицу — пятнистую Шкоду, которая тем временем носится по своему аквариуму с большим орехом в зубах. — Она берет орех и, как белка из мультика ≪Ледниковый период≫, бегает с ним. Очень забавно.

Для игр дегу используют беговые шары и тарелки. Кстати, белочки самостоятельно выбирают дизайн для своего дома. Они перетаскивают все предметы внутрь и расставляют их так, как считают нужным.

— Каждое животное имеет свой характер. У меня была очень вспыльчивая дегу, ее доставали собственные дети, — рассказывает председатель Союза питомников домашних животных «Содружество» Мария Рузанова.

Работу заводчиков на выставке оценивали эксперты. Особое внимание они обращали на правильность окраса и телосложение животных.

ФАКТЫ

— Чилийские белки дегу относятся к роду дикобразовые.

— Длина тела дегу достигает от 9 до 22 сантиметров, а длина хвоста — 7–9 сантиметров. Вес одной особи — 200–300 граммов.

— Беременность самки дегу длится три месяца. А детеныши рождаются с шерсткой и с открытыми глазами.

— Дегу в среднем живут от 6 до 8 лет. Это большой срок для грызунов.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

— Гости кинозала Третьяковской галереи с 11 по 18 марта смогут увидеть фильмы, снятые в Финляндии. Всего зрителям покажут десять картин. Среди них будут фильмы разных жанров и тем. Откроет программу биографическая лента «Хелене» режиссера Антти Йокинена, повествующая о знаменитой художнице-модернистке Хелене Шерфдек. Проект «Новое финское кино» организуют при поддержке посольства страны.

— Больше 70 редких тропических орхидей пополнят коллекцию Ботанического сада МГУ. Традиционный подарок в честь Международного женского дня «Аптекарскому огороду» преподнесет Московский урбанистический форум.

Среди новых растений будут орхидеи с крупными цветками разнообразных оттенков, в том числе видовые и гибридные пафиопедилумы. Их можно будет увидеть в витринах Пальмовой оранжереи.

— Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» дал старт общероссийской акции «На острие науки». Основная ее цель — объяснить школьникам и их родителям, чем занимаются ученые. Проект состоит из четырех частей. Первая — лекции ведущих ученых в крупных городах всех регионов страны, вторая — экскурсии в лаборатории, третья — визиты светил науки в школы, где они учились, четвертая — серия мастер-классов для ребят из детских домов. Стартовая встреча прошла на площадке вуза.

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