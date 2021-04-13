Смертельный укус. Как москвичам подготовиться к предстоящей волне комаров

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Уже в мае в столичном регионе ожидается первая волна комаров, заявляют эксперты. Для кого они представляют смертельную опасность и как от них спастись, «Вечерней Москве» рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

Почему комаров в этом году будет много?

Медик обратила внимание на прогнозы синоптиков, которые обещают наступление рекордно теплой и вместе с тем влажной погоды в столице. Влага и плюсовая температура — это два ключевых фактора, создающих благоприятный климат для развития личинок комаров, отметила специалист.

— Личинки в течение двух–трех недель растут именно в стоячей воде, то есть в небольших лужах, например, а не в водоемах, — пояснила она.

По ее мнению, в этом году жителей столицы не ожидает нашествие комаров, как это было в 2020-м. Алексеева напомнила, что тогда в прессе появились сообщения о «миллиардах комаров в Якутии» и «множестве комаров в Подмосковье».

— В этом году таких масштабных волн комаров не будет, поскольку тепло пришло позже срока, да и влажности особой нет. То есть развитие личинок комаров будет постепенным, и погода не спровоцирует «толпы комаров», — сказала врач.

Чем опасен укус комара

Несмотря на оптимистичные прогнозы, комаров в мае по-прежнему ожидается много, и к их появлению нужно грамотно подготовиться, считает терапевт. По ее словам, это в первую очередь касается тех людей, у которых есть комариная аллергия — кулицидоз.

— У этих граждан один укус комара может вызвать сильную аллергическую реакцию, отеки, включая отек Квинке, а в некоторых случаях он способен привести даже к смерти. Но это уже характерно для аллергиков с большим стажем, — отметила медик.

Она добавила, что среди прочих реакций организма на комариный укус может быть лихорадка, слабость, высыпания на теле, тошнота и рвота. Все эти последствия грозят пациентам с аллергией на данных насекомых, в то время как у людей без этого диагноза на месте укуса просто возникнет небольшая болячка. Ее поможет устранить самый обычный холодный антибактериальный гель, сказала Алексеева.

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Меры профилактики

В первую очередь эксперт советует защитить от комаров свой дом, поставив на окна москитные сетки, которые позволят спокойно проветривать помещение в жару, не боясь визита непрошенных гостей. Выходить на улицу рекомендуется в закрытой, если это возможно, одежде. При этом, говорит врач, не лишним будет заблаговременно нанести на открытые участки кожи репеллент в виде лосьона либо бальзама. Их можно применять и для защиты детей от комаров и прочих представляющих угрозу насекомых, например, клещей.

— Каждый взрослый человек знает, есть ли у него комариная аллергия или нет, но иногда она проявляется впервые, и происходит это внезапно. Здесь ничего не остается, кроме как посмотреть реакцию на укус комара. Если вы знаете, что встреча с комаром неизбежна, то нанесите репеллент и пополните домашнюю аптечку снимающими аллергическую реакцию препаратами — антигистаминными лекарствами и антиаллергическими кремами, — порекомендовала собеседница издания.

По ее словам, уменьшить отек после укуса помогает лед из холодильника, который можно приложить к ранке. Еще лучше с этой задачей справится перекись водорода и хлоргексидин, добавила терапевт.

— Помните, что все кремы, антибактериальные гели и прочие мази должны быть холодными! — подчеркнула она.

Самые лакомые жертвы для комаров

Со слов Алексеевой, ученые из сибирского отделения РАН провели исследование, по итогам которого было доказано, что комаров сильнее всего привлекают люди с первой группой крови.

— Люди, у которых эта группа крови, просто обязаны запастись всеми вышеперечисленными средствами, — сказала врач.

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Немногие знают, что комары падки на вкусные запахи, заявила собеседница «ВМ». По ее словам, сладкие духи и дезодоранты очень привлекают этих насекомых.

— Поэтому, если вы идете в лес, ничем таким сладчайшим ни в коем случае не брызгайтесь! Только если нашатырем, — с иронией заключила Алексеева.

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