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Экологи нашли новый дом двум десяткам спасенных экзотических рептилий
Начальник отдела по сохранению биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров (слева) передает питона сотруднику эколого-биологического центра «Следово» Костромы Игорю Чекалову / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Экологи нашли новый дом двум десяткам спасенных экзотических рептилий

Рената Лебедева

Животные

8 июня сотрудники Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы передали 21 змею и крокодила специалистам эколого-биологического центра Костромы.

Экзотические животные поступили в Центр реабилитации благодаря обращениям жителей столицы на общегородскую горячую линию. По словам сотрудников, многих змей находили в подъездах жилых домов, а крокодила изъяли из контактного зоопарка, где он содержался в неподходящих условиях. Среди змей, которых собрались передать в Кострому, были питоны, удавы, молочные полозы.

Всего в Центре реабилитации содержится более 600 животных, а площадь территории составляет четыре гектара. Здесь зверей кормят, оказывают необходимую медицинскую помощь, чтобы как можно быстрее реабилитировать их и избежать «одомашнивания» для некоторых диких видов.

— Судя по всему, рептилии сбежали от коллекционеров змей, чаще всего это происходит из-за открытого террариума, откуда змеи уползают в форточку или вентиляционное отверстие. К счастью, эти виды оказались не ядовитыми, что все-таки свидетельствует об ответственном подходе к выбору змей для содержания в домашних условиях, — сказал Сергей Бурмистров, начальник отдела по сохранению биоразнообразия Департамента природопользования.

В Центре реабилитации змеям и крокодилу помогли восстановиться, после чего решили передать в эколого-биологический центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого, где за ними будут следить специалисты. Животных поместили в специальные контейнеры для перевозки.

— С этим центром мы сотрудничаем на протяжении семи лет, с 2014 года. Очень часто наши специалисты приезжают, чтобы вместе мы могли обсудить вопросы по усовершенствованию Центра передержки животных, поделиться опытом. У нас есть достаточно большая коллекция экзотических животных, которую мы регулярно пополняем. Я занимаюсь зоологией на протяжении всей жизни, поэтому в нашем центре мы сможем не только позаботиться о животных, но и как можно лучше изучить их, — рассказал Игорь Чекалов, сотрудник эколого-биологического центра Костромы.

В «Следово» с животными также будут заниматься и школьники, которые углубленно изучают биологию. Дело в том, что центр разрабатывает программы дополнительного образования для будущих экологов и ветеринаров.

Сотрудники столичного Департамента природопользования отмечают, что со спокойным сердцем отдают змей и крокодила в «Следово», так как уверены: животным в новом месте будет комфортно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— За несколько лет работы Центра реабилитации в «новые дома» уехало десятки животных: львы, тигры, медведи, обезьяны и многие рептилии. Сюда также попадают представители местной фауны, которые после курса реабилитации успешно возвращаются в природу. Однако некоторые виды животных остаются у нас на постоянной основе, так как их физиологические особенности не позволяют выпустить их в естественную среду обитания.

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