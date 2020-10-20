Сокращение расходов на армию грозит России серьезными последствиями

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Министерство финансов предлагает сократить численность российской армии на 100 тысяч человек. Насколько мера оправдана и чем чревато такое решение, «Вечерней Москве» объяснил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Итак, казначеи считают необходимым оптимизировать расходы на ВС России. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении «Известий», штатную численность миллионной армии предлагается уменьшить на 10 процентов. Речь идет «о ликвидации порядка 100 тысяч должностей».

Юрий Кнутов отметил, что проблема экономии средств обсуждается в обществе и в самих вооруженных силах уже длительное время. Отчасти такие меры имеют под собой логику.

— Если смотреть на бюджет РФ, который принимается на три года, то в нем предусматривалось сокращение военного бюджета, так как основной план закупок военной техники будет завершен к концу года или началу следующего, — сказал эксперт.

ВС РФ уже на 70–90 процентов перешли на современную технику. В сухопутных войсках обновление достигло 70 процентов, а наиболее новая техника стоит на дежурстве РВСН (90 процентов).

С другой стороны, есть непредвиденные обстоятельства, которые требуют экономии. Коронавирус ударил по экономике России. Валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале 2020 года упал на 9,6 процента в годовом выражении. Так что Минфин старается сэкономить средства, в том числе за счет армии, отметил Кнутов.

Несмотря на непредвиденные обстоятельства, он считает нецелесообразным сокращение армии в существующей геополитической напряженности вокруг России.

— Если посмотреть на территорию и протяженность России, то нам требуется армия большей численности, чем есть. В сопредельных государствах идут провокационные действия НАТО, полыхает Карабах, неспокойно в Киргизии и Белоруссии, есть проблемы на Украине, угроза Крыму. Все это говорит о необходимости защиты наших границ, — сказал он.

По словам специалиста, еще неизвестно, что будет после выборов президента США. В случае прихода к власти Джозефа Байдена давление на Россию может возрасти, что потребует соответствующей реакции. 4 февраля 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Если США не продлят его и продолжат гонку вооружений, РФ может потребоваться продолжение работ над созданием новых систем обороны.

— Если была бы ситуация в мире иной, то сокращение было бы оправданным. А сейчас идти на радикальные шаги не совсем своевременно, — подметил военный эксперт.

Он напомнил о том, что США поставили в основу своей геополитики так называемую стратегию троянского коня, нацеленную на достижение трех целей: создание очагов нестабильности вокруг России, дестабилизацию внутри РФ через срыв национальных проектов и подогрев протестного настроения, работу с командирами воинских частей для достижения их нелояльности власти.

Минфин уточнил, что уменьшение штата ВС России должно состояться за счет свободных вакансий, а также через перевод на гражданскую службу медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков. Такие меры, по мнению Кнутова, приведут к падению заработных плат.

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