Встала и пошла: как Манижа с «Russian Woman» покорила Европу

Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

В столице Нидерландов 18 мая состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2021. В нем приняли участие 16 стран. В финал музыкального шоу прошли лишь десять исполнителей. Среди них — российская певица Манижа с задорной композицией «Russian Woman», в которой соединились ритмы русского фолка и популярного стиля R&B. Второй полуфинал конкурса состоится уже 20 мая. Имя победителя зрителям объявят 22-го числа. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные подробности о песенном конкурсе и узнала, какие шансы у России на победу.

Новый формат

Международный музыкальный конкурс Евровидение проходит ежегодно начиная с 1956-го и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий на планете.

Впервые за историю конкурса церемония проходит с жесткими ограничениями из-за пандемии COVID-19. Так, исполнителям запрещено контактировать друг с другом, всех обязали соблюдать меры безопасности, и во время работы присутствующие должны носить маски повышенной степени защиты. В гримерках допускается присутствие не более чем семи человек, делегаты всех 39 стран во время репетиции и прямых эфиров изолированы на ледовой арене ради социальной дистанции. Все участники и журналисты каждые 48 часов проходят тестирование на коронавирус.

Некоторые конкурсанты из-за ограничений так и не смогли попасть на открытие. Так, положительные тесты на коронавирус оказались у представителей Польши, Исландии и Румынии. Они не смогут выступить на мероприятии.

Количество членов делегаций из разных стран и представителей СМИ также сокращено. Решение о том, смогут ли зрители присутствовать в финале шоу, будет принято позднее.

18 мая Европа увидела выступление 16 представителей стран — участниц конкурса. И только десять из них прошли в финал. Это музыканты, выступившие от Швеции, Израиля, Норвегии, Азербайджана, Литвы, Мальты, Кипра, Бельгии, Украины.

В финал попала и представительница России Манижа, которая выступила в первом полуфинале под номером три с песней «Russian Woman» («Русская женщина»).

Второй полуфинал музыкального шоу состоится в четверг, 20 мая, а финал — в субботу, 22 мая.

Стоит отметить, что в финале песенного конкурса автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Германии, Великобритании, Испании, Франции, Италии, а также страны — хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.

65-й по счету конкурс Евровидение должен был пройти с 12 по 16 мая прошлого года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом «Откройся» (Open Up). Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней «Uno». Позже Европейский вещательный союз заявил о том, что конкурс перенесен на май 2021 года. Столицей песенного конкурса был выбран Роттердам.

Манижа — от России

Право представлять Россию на песенном конкурсе 29-летняя певица таджикского происхождения Манижа Сангин получила, когда по результатам народного голосования было принято решение именно ее отправить на Евровидение-2021. Свою карьеру певица начала в 2003 году, принимала участие в различных конкурсах и неоднократно побеждала. В прошлом певица выступала в составе разных музыкальных групп, таких как Assai, Krip De Shin и Ru.Kola. В 2016-м Манижа начала работу над своим первым сольным альбомом Manuscript, увидевшим свет спустя год. С тех пор она выпустила несколько синглов и еще один альбом под названием ЯIAM. В декабре прошлого года певица стала первым от России послом доброй воли по делам беженцев ООН. Для участия в Евровидении певицу выбрали по итогам национального зрительского голосования 8 марта во время специального шоу на Первом канале. Свой трек «Russian Woman» девушка написала тоже 8 марта — за год до ее победы в российском национальном отборе. А вот музыку к песне составили авторы из Израиля Ори Авни и Ори Каплан.

Как неоднократно признавалась в интервью сама исполнительница, ее композиция посвящена силе и красоте российских женщин.

Реакция соцсетей

После того как в СМИ сообщили о том, что представлять на песенном конкурсе Россию будет не полюбившаяся всем группа Little Big, а Манижа, реакция в обществе была неоднозначной. Даже некоторые коллеги по цеху скептически отнеслись к выступлению певицы и песне, с которой она собиралась отправиться на конкурс. Волна хейта преимущественно от российских пользователей Сети тоже обрушилась на исполнительницу: «Это ужасно, самый настоящий позор» (пользователь Владимир ОО); «В страшном сне такое не приснится, смешали стили, не песня, а ор несносный» (Ольга Ком).

Однако, несмотря на негатив, положительных отзывов пользователи соцсетей оставили больше.

«Номер Манижи очень свежий, актуальный. Думаю, многие ее поддержат за манеру выступления, посыл, за ее харизму», — похвалила 29-летнюю артистку пользовательница из Испании.

«В комментариях в «Ютьюбе» Манижу поддерживает весь мир! Люди из разных стран пишут, что расплакались. Хотя они и не понимают слов, все поняли идею и эмоциональный порыв! Спасибо, Манижа!» — написала слушательница из России под ником starasovа.

А зритель из Москвы JaKamille написал, что Маниже на пути до Роттердама пришлось испытать много сложностей и преодолеть волну негатива, чтобы представлять Россию: «Сейчас она на сцене! Вещает для всех русских и нерусских о том, что нужно быть сильным, что вместе мы победим! Победим человеческую несправедливость, все виды негативных эмоций и многое другое, что мешает нам жить счастливо! Манижа, ты достойна победы в финале! Хотя ты уже и так победила».

«Молодчинка! Просто огонь! Песня — супер. Раньше полностью ее не слушала, но при просмотре видео аж мурашки по коже бегают», — отметила Наталья Устюжанина.

Напомним, в 2020-м на Евровидении РФ должна была представить группа Little Big с песней «Uno». Из-за пандемии конкурс был отменен. Однако клип Little Big к песне «Uno» был опубликован в официальном Youtube-аккаунте Евровидения, где поставил рекорд по числу просмотров за всю историю существования конкурса. Во время отбора на песенный конкурс в 2021-м группа из Петербурга отказалась от участия.

Мнение иностранных СМИ

Больше всего иностранных журналистов впечатлило, как Манижа вырвалась на волю из «оков» своего яркого платья и предстала перед всеми в рабочей форме.

«Мне очень понравился номер Манижи, это шоу. Конечно, она передает энергетику сильной русской женщины», — написал обозреватель портала Limon Эдгар Гергель из Эстонии.

По достоинству оценил номер российской исполнительницы журналист из Великобритании Джо Розенберг: «Она завораживает. Что смешнее всего, националистически настроенные ребята нападают на Манижу, но она едва не первая из российских участников, которая спела на родном языке, и вышло у нее это здорово».

Что говорят музыкальные критики

Как признался в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, певица неплохо справляется со своей задачей достойно представлять Россию на международном конкурсе:

— Главное — не навредить, а она этого не сделала. Честно говоря, она может впечатлить своим номером. Думаю, что уже это сделала. Европа приняла ее хорошо. По поводу шансов на победу: честно говоря, я думаю, что исключать их нельзя. В целом она хороший вокалист и умеет работать на сцене. Посмотрим, как все завершится.

В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов отрицательно оценивает не только выступление российской представительницы, но и в целом негативно относится к самому песенному фестивалю:

— Я мечтаю о том дне, когда Евровидение уже закроют и от меня отстанут с просьбами прокомментировать убогие выступления одного конкурсанта, второго, третьего... Там нет уже музыки, нет шоу, нет атмосферы. В итоге от конкурса талантов и музыки остались ножки да рожки.

Отказался собеседник «ВМ» давать оценку и выступлению Манижи, хотя и признался, что «мельком смотрел ее номер».

Шансы на победу

По прогнозам букмекеров, шансы певицы Манижи одержать победу на Евровидении, согласно котировкам, оценивают в 2 процента. А вот в пятерку претендентов на победу в Евровидении-2021 попала представительница Мальты, которая является явным фаворитом, так как у нее больше процентных ставок на победу — 16. Следом идут Швейцария (14 процентов), Франция (10 процентов), Болгария (8 процентов) и Италия (7 процентов).

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