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Выставку посвятили подвигу врачей и священников
Фото: pixabay.com/4222320

Выставку посвятили подвигу врачей и священников

Александр Кудрявцев

Культура

В Музее Православного просветительского центра «Усово-Спасское» открылась выставка «Врачеватели душ и телес».

Экспозицию посвятили врачам и священнослужителям, которые в конце XIX и в XX веках занимались спасением жизней во время войн, стихийных бедствий, эпидемий и голода, вызванного неурожаями.

На стендах разместили фотографии, подлинные документы, письма, телеграммы, личные вещи и форму врачей. Особый интерес у посетителей вызвали инструменты хирургов прошлого столетия.

Специалистам фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» удалось собрать более 100 экспонатов из государственных архивов, музеев, монастырей, а также из частных коллекций.

— Мы посвятили экспозицию врачам-героям, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. Нужна огромная любовь к человеку, чтобы идти в палаты к зараженным, рисковать своей жизнью. То же самое делали полковые священники, врачи и сестры милосердия в Русско-японскую и Великую Отечественную войны, — рассказала председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.

На выставке посетители могут узнать о подвигах врачей и священнослужителей московских общин, сестер милосердия Российского общества Красного Креста. Выставку открыли в год 150-летия со дня рождения отца Митрофана (Сребрянского). Экспозиция будет открыта до 20 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фома, епископ Одинцовский и Красногорский:

— Человек, который занимается лечением искренне, независимо от того, священник он, архиерей, прихожанин или мирянин, рискует жизнью ради ближнего своего. Он жертвует своим здоровьем, всем, что у него есть. Эти люди жили ради других, и для нас они — лучший пример.

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