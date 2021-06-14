Народы страны показали богатство культур

Мастерица из Республики Татарстан Альбина Нурутдинова представила на выставке-ярмарке «Самоварфеста» свои авторские игрушки / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

На Поклонной горе День России отпраздновали фестивалем «Самоварфест». Гостей познакомили с культурой и традициями народов страны.

В Музее Победы непривычно шумно: голоса посетителей перемешиваются с русской народной музыкой. Это в Зале полководцев в рамках фестиваля «Самоварфест» организовали концерт. На главной сцене выступают танцевальные коллективы и ансамбли народной песни. Все артисты — и взрослые, и дети — наряжены в яркие национальные костюмы. Среди выступающих — Московский хореографический детский коллектив «Жемчужина». Ребята исполнили народный танец «Как у наших у ворот».

— А до этого мы станцевали «Барыню», «Вареньку», «Балалайку», — рассказывает руководитель коллектива Ольга Рыбина. — Мы решили, что на этом празднике без русских народных танцев никак не обойтись.

Еще одно яркое событие фестиваля, которое собрало много людей, — выставка-ярмарка художественных промыслов и ремесел. Чтобы представить свою продукцию, на «Самоварфест» приехали мастера из разных регионов России — Татарстана, Республики Коми, Волгоградской, Ярославской, Нижегородской, Тульской областей.

На выставке чего только нет: здесь и национальные костюмы, и обувь разных народов, и самобытные игрушки, и музыкальные инструменты, и посуда с необычной росписью. Гости фестиваля задерживаются около прилавков, увлеченно разглядывая диковинные товары.

Один из участников выставки — целитель Фарат Ханбеков. Он приехал в столицу из Алтайского края. На витрине перед ним лежат десятки необычных музыкальных инструментов: шаманские погремушки, бубны, татарская флейта, якутский варган. Ханбеков уверяет, что звукотерапия способна излечить некоторые болезни.

— Испокон веков музыку использовали в разных случаях жизни: звуками развлекали детей, гармонизировали пространство, успокаивали стихию и в том числе лечили различные недуги, — увлеченно рассказывает Фарат Ханбеков.

Рядом с Фаратом расположились мастерицы из Казани Резида Юсупова и Наталья Ремизова. Улыбчивые дамы представляют свой товар в традиционных татарских нарядах. А на прилавке — народные игрушки, костюмы, посуда.

— Все предметы были изготовлены вручную. А на посуду нанесен не просто орнамент — это традиционная казанская кожаная мозаика, — рассказывает мастерица Наталья Ремизова. — Также есть предметы с рисунками, сделанными по моим эскизам. На чайнике, например, изображена пара влюбленных и написано: «Мин сине яратам». По-татарски это означает: «Я тебя люблю».

Мастера не только представляли свои товары гостям фестиваля, но и делились с ними секретами народных промыслов. В течение дня москвичи поучаствовали в нескольких мастер-классах. Их учили плести различные предметы из бересты, показали технику лоскутного шитья. Кроме того, участники мастер-классов попробовали самостоятельно расписать хохломой разные деревянные предметы.

А чтобы молодежь не заскучала, на фестивале для них подготовили особую программу. Организаторы провели хип-хоп-баттл, где девушки и юноши соревновались, кто лучше танцует.

А еще они поучаствовали в мастер-классах по хореографии, многочисленных конкурсах и посмотрели концерт, на котором прозвучали современные хиты. А, пожалуй, самым ярким событием молодежной программы стал конкурс граффити. На фестиваль приехали художники из Москвы, Иванова, Рязани, Ярославля, Костромы. Полюбоваться их работами можно было у стен Музея Победы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Долгарева, президент фонда «Культура наций», директор фестиваля «Самоварфест»:

— В этом году провести «Самоварфест» было непростой задачей. Нам нужно было создать обширную развлекательную программу и при этом не забыть о санитарных требованиях, чтобы обеспечить безопасность гостей. И нам это удалось.

Мы сохранили концепцию фестиваля и провели все, что запланировали. К нам приехали творческие коллективы из 50 регионов России. В музее прозвучали песни на разных языках, гости увидели традиционные танцы почти всех народов страны. Особое внимание мы уделили молодежной программе. Нам важно, чтобы людям всех возрастов было интересно на национальном фестивале.

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