Турнир по древней игре кочевников кок-бору провели в Подмосковье

Фото: Вечерняя Москва

Традиционный фестиваль «Русский мир» прошел в подмосковном Сергиевом Посаде. В этом году зрители посмотрели не только на исконно русские игры, но и на спортивные занятия кочевых народов.

На одной из площадок состоялась жесткая мужская игра, схожая в некотором смысле с футболом, с тем лишь отличием, что участники не бегают по полю, а скачут на лошадях. Называется данное занятие кок-бору. В составе каждой команды находятся по четыре человека. Задача — забить мяч в ворота противника, то есть забросить муляж в казан. Весит этот «мячик» 35 килограммов.

В этом году в фестивале приняли участие сильнейшие команды из Иркутска, Кыргызстана, Подольска и Москвы. Они показали настоящую игру, борьба за победу завязалась с первых минут, отмечает «МИР 24».

Дословно «кок-бору» переводится как «серый волк». Согласно преданию, в древние времена на конях совершали загон именно волков. Потом так стали играть с тушей козла или овцы. В современные дни всадники так «загоняют» муляж.

Источник: mir24.tv

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