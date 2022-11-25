Почему Европа отказалась от совместных закупок российского газа

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Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Данное решение связано с отсутствием перспектив таких закупок. Все последующие поставки газа из России в страны Евросоюза будут выполняться по другим контрактам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

По словам эксперта, в совместных закупках не было какого-то преимущества для стран Евросоюза. Это был просто инструмент, который укреплял власть Еврокомиссии (ЕК) в рамках ЕС.

— В случае с совместными закупками все решения, связанные с энергетической политикой отдельных стран, выводятся на уровень Евросоюза в целом. То есть, если когда-то дополнительные объемы газа требовались какой-то одной стране (например, Венгрии), ее представители могли приехать в Россию и договариваться индивидуально о поставках с тем же самым Газпромом. Процедура совместных закупок предполагала, что все страны, которые нуждаются в дополнительных объемах, будут направлять заявки не странам-поставщикам, а в Еврокомиссию. И уже она будет аккумулировать заявки, определять совокупную потребность стран в дополнительных объемах газа и вести переговоры от имени всего Евросоюза, — рассказал Громов.

Решение об отмене совместных закупок не стало неожиданным, отметил эксперт.

По его мнению, в будущем поставки газа из РФ в Евросоюз продолжатся по долгосрочным контрактам.

— Инструмент совместных закупок рассчитан на покупку дополнительных объемов газа, в которых, возможно, будет нуждаться европейский газовый рынок в перспективе. У европейских стран заключены долгосрочные контракты на покупку российского газа, которые будут работать вплоть до 2030–2035 года. Эти контракты по совокупности причин в полной мере не исполняются: есть проблемы с оплатой в рублях, проблемы с инфраструктурой доставки российского газа. Европа просто считает, что нет никакой целесообразности включать покупки дополнительных объемов российского газа в эту процедуру, поскольку есть долгосрочные контракты, — объяснил собеседник «ВМ».

По мнению Громова, решение Еврокомиссии ничего не изменит в отношениях России и стран ЕС. В этом году российский экспорт трубопроводного газа в Европу упал в несколько раз в силу разных причин, поэтому изменения в правилах будущих закупок газа Евросоюзом для РФ особого значения не имеют.

Специалист добавил, что в будущем Россия постепенно откажется от поставок газа в Европу.

— Мы должны быть готовы к тому, что Россия продолжит дорабатывать действующие контракты с Европой по мере возможности их выполнения, если не будет инфраструктурных ограничений и диверсий на газопроводах. Рассчитывать на новые соглашения с Евросоюзом нам не приходится. Мы должны перенастраивать газовую индустрию на развитие внутреннего рынка и восточного направления экспорта, — заключил Громов.