«Кот в мешке»: экономисты оценили риски смены банка для выплаты пенсий

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

С воскресенья, 18 октября, российские пенсионеры могут получать свои выплаты по старости в случае смены банка без изменения даты платежа. Тогда как ранее ее могли изменить. Однако, во время пандемии коронавируса значительное число финансово-кредитных организаций понесло потери и оказалось под угрозой отзыва лицензии. «Вечерняя Москва» выяснила, в чем риски смены банка и как правильно его выбрать, чтобы не потерять свои средства.

Кандидатов на уход стало много

Как рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист и политолог Никита Масленников, когда вы меняете финансово-кредитную организацию для выплаты пенсий, то берете на себя все ее рыночные риски. Чаще всего люди не могут оценить объем средств на балансе банка, объем обязательств и то, насколько часто его проверяет Центробанк. Да и ни один банк не обязан о каждой проверке отчитываться.

Однако бывают ситуации, когда в шаговой доступности филиал организации закрылся вследствие оптимизации банковской сети и вам приходится все-таки для своего удобства банк менять. И если у него проблемы, то в дальнейшем это может сказаться на бесперебойности выплат, их задержке и навязывании каких-то услуг. А в связи с пандемией эксперт вообще рекомендует пока не дергаться.

— У нас, кстати, в этом году кандидатов на уход с рынка уже наметилось около сотни из общего числа банков по России. Не надо менять банк, не понимая, какого кота в мешке люди берут, какие обременения у этого банка есть, — предупредил Никита Масленников.

Лучше хранить деньги в крупных банках

Кроме того, непростая экономическая ситуация дает огромный простор для деятельности мошенников. Часто недобросовестные сотрудники банков продают базы с персональными данными злоумышленникам. Дескать, раз не их клиент — уже за него никто не отвечает. Но если уж без смены банка никак не обойтись, то лучше всего выбирать из списка системообразующих кредитных организаций, размещенного на сайте Центробанка. Пока в нем 11 таких компаний.

— В этом случае за состоянием банков ведется особый надзор со стороны регулятора. Потому как любой сбой в их работе означает потрясение для всей экономики. Соответственно, и внимания к ним больше, и ответственность руководства выше, — объяснил эксперт.

Контроль и так пристальный

А вот проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в целом идею смены банков и другие нововведения оценивает положительно. Несмотря на опасность мошенничества, здесь, конечно, больше плюсов, чем минусов.

— Новый подход означает то, что люди будут получать пенсию более оперативно. Плюс им может быть предложен дополнительный ряд каких-то бонусов. Ведь для банка размещение денежных средств пенсионеров — это всегда дополнительный денежный поток. В этом смысле только плюс. Безусловно, идет контроль со стороны Пенсионного фонда, Центрального банка. Поэтому просто в какую-то контору, которую создадут на коленке, деньги переводить никто не будет, — отметил специалист.

Причем для региональных банков наличие средств пенсионеров на счетах будет очень хорошей поддержкой.

Соседское радио не помешает

Критерии же выбора финансово-кредитной организации у Александра Сафонова немножко другие, нежели у Никиты Масленникова. Проректор финансового университета советует обратить внимание на некоторые важные факторы.

Во-первых, банк должен быть в системе страхования вкладов. К таким банкам имеется сильное внимание со стороны регулятора. Во-вторых, банк должен находиться близко к вашему постоянному местоположению, чтобы была возможность удобно снимать наличные. В-третьих, в случае если вы захотите копить пенсию, не должно быть больших комиссий за обналичивание средств.

— Ну и, разумеется, если человек продвинутый с точки зрения интернет-технологий, надо выбирать тот банк, который позволяет проводить расчеты через гаджеты. Но надо иметь в виду, что большое число мошенничеств, в том числе с деньгами пенсионеров, в основном происходит по карточкам крупных банков. Здесь нужно поспрашивать знакомых: были ли такие звонки со стороны мошенников. То есть еще и опираться на информацию, что называется, от соседей, — резюмировал спикер.

При этом он добавил, что в России действуют единые правила выплаты пенсий. Размер выплат по старости в первую очередь зависит от стажа и уровня заработной платы. Но в случае если какого-то критерия не хватает и пенсия оказывается ниже прожиточного минимума, существуют региональные доплаты до соответствующего размера. В Москве, понятное дело, они повыше, так как и жизнь в столице дороже, чем в других субъектах Федерации.

Конечно, необязательно получать пенсию в банках. По правилам ПФР, вы можете это делать и на почте. Да и сам почтальон может вам ее принести. Здесь уже надо смотреть на то, как удобнее и какой образ жизни, находясь на заслуженном отдыхе, вы предпочитаете.

Единственное железобетонное условие в случае получения пенсии по безналу — карта национальной платежной системы «Мир». Оно действует с 1 июля 2017 года. Вы не сможете перевыпустить для выплаты пенсий карты систем Visa и Mastercard, оформленные до указанного времени, по истечении сроков их действия.

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