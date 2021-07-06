Удачная покупка акций может дать хорошую прибыль через несколько лет

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Частый совет начинающим инвесторам — сосредоточиться на голубых фишках, на акциях всем известных производителей товаров, услуг.

Ян Арт, эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку, считает, что выбрать акции компаний, в которые можно вложиться — проще простого.

— Покупайте то, что все знают и чем все пользуются: от «БМВ» и «Тойоты» до «Гугла» и «Амазона», — говорит эксперт. — Покупайте надолго. Если планируете крупные траты через 1,5–2 года, то повремените играть на бирже. Акции — это средне- или долгосрочная инвестиция. Быстро заработать на них будет трудно.

По мнению Яна Арта, кризисы возможны. Но, как показывает практика, уже через два года экономика полностью восстанавливается. Акции, упавшие в цене, вновь начинают стоить как раньше, а потом и дорожают.

Эксперт отдает предпочтение акциям зарубежных компаний. Он полагает, что реально зарабатывать на них 15 процентов в год.

— Это не так много, потому что доллар тоже подвержен инфляции. Однако для России, где рубль дешевеет значительно быстрее американской валюты, 15 процентов годовых в долларах — приличный доход. Особенно с учетом того, что доллар относительно рубля дорожает.

Есть другие мнения от российских и зарубежных аналитиков. Американцы много лет вкачивают в экономику громадные деньги, большая часть которых идет на финансовые рынки, вот акции и дорожают. Уже объявлено, что в 2022 году (если инфляция не заставит раньше) денежные власти Штатов ужесточат политику. Тогда акции всех компаний, особенно быстрорастущих сейчас, видимо, подешевеют. Ни о каких 15, или даже 10, или 5 процентах гарантированной прибыли уверенно говорить не стоит.

Все эксперты настаивают, что важен выбор брокера, через которого начинающий инвестор будет акции покупать.

— Я бы советовал смотреть рейтинги и выбрать кого-нибудь из первой десятки или двадцатки, — говорит Ян Арт. — Еще необходимо выбрать приложение, через которое вы будете прямо со смартфона покупать акции. Оно должно быть максимально удобным. Если неудобное, покупайте с компьютера, через десктоп. Максимально диверсифицируйте портфель. Вкладываться только в какую-то одну компанию точно не нужно.

Ян Арт напомнил, что за доход с акций зарубежных компаний придется отчитываться перед налоговой инспекцией.

— Заполнять декларацию — дело крайне муторное. Лично я нанимаю консультанта, который делает это за меня. Лучше заплатить, чем ошибиться, а потом все заново переделывать, — считает эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Джин, частный инвестор:

— Многие акции зарубежных компаний доступны на Санкт-Петербургской бирже: сейчас там порядка 1300 зарубежных эмитентов. С 24 августа 2020 года покупать иностранные бумаги стало можно и на Московской бирже. Однако, надо учесть, список эмитентов там существенно короче. Чтобы полноценно выйти на мировые площадки, можно открыть счет у иностранного брокера. Но в этом есть смысл при наличии серьезного капитала — не менее 15–20 тысяч долларов.

Зато у вас шире возможности для поиска. К тому же комиссия за брокерские услуги может быть несколько ниже, чем за услуги российского брокера.