«Напоминает ситуацию 90-х»: почему россияне кинулись скупать доллары

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Высокий приток валюты на счета населения в банках связан со страхом россиян, что экономическая ситуация в стране ухудшится. При этом высокие темпы покупки долларов или евро могут привести к повышению ключевой ставки и снижению покупательской способности граждан. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказали экономисты.

Как пишет РБК, с начала года сбережения граждан на валютных счетах в банках выросли на 17,6 процента — это самый большой прирост с 2017 года. В январе — июле средства россиян на текущих валютных счетах выросли до 35,6 миллиарда долларов на 1 августа.

По словам профессора кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, людьми правит страх и жадность. Оценивая девальвацию рубля, россияне стали вкладывать деньги в доллары. И это даже несмотря на то, что американская валюта тоже относительно падает.

— У нас последние деньги, ну все — давайте уйдем в доллар. Обстановка напоминает ситуацию 90-х, к сожалению. Любая падающая валюта всегда испытывает желание уйти в более твердую — евро, доллар и так далее. Это и делает народ, — сказал Юденков.

Он добавил, что возможные высокие темпы покупки иностранной валюты могут привести к повышению ключевой ставки в будущем и снижению покупательской способности россиян, к обеднению.

— И вот тут я, как экономист, должен сказать, что обидно: стремительно все ухудшается, — добавил Юденков.

Как рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев, 35,6 миллиарда долларов на счетах россиян — цифра небольшая, ничем экономике не грозит.

— На протяжении всего постсоветского периода рубль является нестабильным. Даже если он какое-то время держится не то чтобы на приемлемом, но стабильном уровне. Эффект прошлого года, кризис, который существенно уронил рубль, да и ставки по вкладам снизились: эти два фактора сработали на то, что многие люди перевели рублевые сбережения в доллары и евро, — сказал эксперт.

По его словам, некоторые люди рискованного склада характера ушли на биржу, а консерваторы — в валюту. Григорьев добавил, что все деньги граждан находятся в российской финансовой системе.

— Ничем это не грозит. Системно, это, конечно, плохо, что рубль является неустойчивым, но дополнительных рисков и угроз нашей финансовой системе это, конечно, не создает, — заключил экономист.

Эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт ранее рассказывал «ВМ», что экономика нашей страны является сырьевой. В подобных реалиях свои накопления надо диверсифицировать. Он отметил, что государство не стесняется хранить средства в золотовалютных резервах, в том числе и в долларах, несмотря на заявления о дедолларизации экономики.

— Россия в июне увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США. Немного (на 201 миллион долларов), но увеличила. А это фактически означает, что мы вложили средства в доллары, — констатировал эксперт.

По мнению Андрея Хохрина, генерального директора ИК «Иволга Капитал», текущий период, скорее всего, не подходит для покупки иностранной валюты. Он отметил, что рубль достаточно дешев, и доллары, и евро имеют неопределенное будущее. Доходности высококлассных рублевых облигаций сегодня — 6–8 процентов, даже в ряде случаев 8,5–9 процентов годовых. Долларовые облигации дадут в лучшем случае три процента, евровые — около нуля. Эксперт также заметил, что рублевая инфляция уже, скорее, достигла своего потолка. Тогда как разгон инфляции или девальвации доллара либо евро может произойти «неожиданно для многих и весьма бурно».

— Так что, покупая валюту сейчас, граждане не получат от нее заметной отдачи, вряд ли выиграют от ее роста по отношению к рублю и имеют риск потерь, — заключил Хохрин.