Налоговые вычеты: за что они полагаются и как их получить

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Налоговый вычет позволяет уменьшить сумму налогооблагаемого дохода либо вернуть часть уже уплаченных налогов. Сегодня мы рассмотрим пять основным видов налоговых вычетов.

Воспользоваться налоговым вычетом могут все налоговые резиденты России, получающие официальную, белую зарплату, при соблюдении тех условий, которые дают им право на налоговый вычет.

Важно не путать налоговый вычет и соответствующий ему возврат налога, так как по сумме они существенно различаются. Некоторые люди, не знакомые с механизмом налогового вычета, думают, что вычет и есть та сумма, которую они получат на руки. На самом деле, как следует из определения, вычет представляет собой ту часть дохода, с которой не нужно платить налог. Таким образом, если человек имеет право на налоговый вычет на сумму 50 тысяч рублей, возврат налогов, то есть те деньги, которые он фактически получит, при ставке НДФЛ 13% составит 50 000 x 0,13 = 6500 рублей.

Существует пять основных видов налоговых вычетов. Социальные вычеты доступны по факту совершения определенных видов расходов: на медицинские услуги, образование, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни, а также на накопительную часть трудовой пенсии.

Максимальная сумма вычета по данным видам расходов ограничена 120 тысячами рублей (либо 50 тысячами рублей для оплаты образования ребенка, но оформить этот вычет можно только на детей в возрасте до 24 лет). Исключение составляют расходы на благотворительность, так как по ним сумма социального вычета не может превышать 25% от всего налогооблагаемого дохода за год, а также расходы на дорогостоящее лечение — по ним сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов.

Социальному вычету подлежат расходы не только на себя, но и на ближайших родственников. Например, возврат налогов по медицинским расходам можно получить за лечение своих детей, супруга или родителей, по оплате образовательных услуг — за обучение детей, брата или сестры. При этом для оформления социального вычета существует ряд обязательных условий. Срок, в течение которого можно оформить такой вычет, ограничен и составляет три года после осуществления расходов, дающих на него право. Страховое, медицинское или образовательное учреждение, расходы в котором подаются к вычету, обязательно должно иметь соответствующую лицензию. Получение вычета по расходам на образование возможно только для очной формы обучения.

Стандартные вычеты полагаются определенным льготным категориям (участники Великой Отечественной войны, инвалиды, «чернобыльцы» и т. д.), а также родителям или опекунам несовершеннолетних детей. Этот тип вычета действует ежемесячно.

Для льготных категорий его сумма составляет 3 тысячи или 500 рублей — в зависимости от категории налогоплательщика. Вычет на первого и второго ребенка составляет 1400 рублей, на третьего и последующих — 3 тысячи рублей. Для родителей и усыновителей детей-инвалидов вычет равен 12 тысячам, для опекунов — 6 тысячам рублей. Этот вычет будет предоставляться ежемесячно, пока накопленная сумма налогооблагаемого дохода за год не превысит 350 тысяч рублей.

Например, если ваш доход 50 тысяч в месяц и у вас есть несовершеннолетний ребенок, то использование налогового вычета позволяет «сэкономить»182 рубля в месяц (1400 рублей × 13%). Эта схема будет действовать 7 месяцев в году, так как по их прошествии сумма налогооблагаемого дохода превысит 350 тысяч рублей. За эти 7 месяцев общая экономия или прибавка к зарплате составит 1274 рубля.

Имущественные вычеты связаны с расходами на новое строительство и приобретение объектов жилой недвижимости: частного дома, квартиры, комнаты, их доли. Этот тип вычета также применим при покупке земельного участка с расположенным на нем жилым домом или для последующего строительства жилого дома. Однако такой вычет нельзя оформить на приобретение или строительство недвижимости за рубежом.

Размер имущественного вычета не может превышать 2 миллиона рублей, поэтому максимальная сумма, которую вы можете получить — 260 тысяч рублей (13% от 2 миллионов). Покупка жилья в ипотеку также дает право на вычет по расходам на оплату процентов. Максимальная сумма вычета на проценты по ипотеке составляет 3 миллиона рублей, то есть возвратить можно денежную сумму в размере 390 тысяч рублей (13% от 3 миллионов рублей).

Важно знать, что для данного типа вычета лимиты устанавливаются не на определенный период, а «на всю жизнь» для конкретного налогоплательщика. При этом количество обращений за имущественным вычетом не ограничено, так что его можно разделить на несколько частей. Например, если вы приобрели земельный участок стоимостью 500 тысяч рублей, а потом построили на нем дом стоимостью 1,5 миллиона рублей, вычет можно получить оба раза (конечно, если вы не использовали это право ранее).

Профессиональные вычеты положены: юристам, нотариусам, адвокатам, авторам произведений науки и искусства, а также людям, выполняющим работу по гражданско-правовым договорам, и индивидуальным предпринимателям (ИП), использующим общую систему налогообложения (ОСН). Данный вычет позволяет снизить налогооблагаемую базу на сумму понесенных расходов, если они документально подтверждены. ИП могут не подтверждать расходы, обратившись за вычетом по нормативу, который составляет 20% от суммы полученных доходов.

Инвестиционные вычеты могут получить те, кто занимается инвестиционной деятельностью. Эти вычеты в свою очередь делятся на два вида: на доходы от продажи ценных бумаг и на средства с индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Вычет на доход с продажи ценных бумаг можно получить, если они находились в собственности более трех лет, но к ним не относятся бумаги на индивидуальном инвестиционном счете.

Для владельцев ИИС предусмотрен особый тип вычета. Они могут оформить вычет на сумму денежных средств, внесенных на инвестиционный счет, но не более 400 тысяч рублей (вычет типа А — максимально можно вернуть 52 тысячи рублей), либо вычет с доходов по инвестициям с использованием индивидуального счета при его закрытии, в этом случае сумма не ограничена (вычет типа Б). В обоих случаях средства должны находиться на счете не менее трех лет.

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Налоговый вычет можно получить, во-первых, обратившись в налоговую службу по месту регистрации: после проведения камеральной проверки средства придут одним платежом на счет налогоплательщика. Во-вторых, можно получить вычет через работодателя — бухгалтерия просто не будет вычитать НДФЛ из зарплаты, пока право на вычет не будет полностью реализовано.

При обращении в налоговую службу необходимо приложить подтверждающие документы и заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Проверка документов занимает до трех месяцев, еще один месяц предусмотрен на перевод средств, после чего денежные средства по возврату уплаченных налогов будут переведены на счет, указанный в заявлении.

Если вы решите получить вычет через работодателя, подтверждающие документы и декларацию (при необходимости) нужно предоставить в бухгалтерию по месту работы. Иногда, как в случае с получением имущественного или социального вычета, к пакету документов нужно приложить справку из налоговой, подтверждающую право на вычет. Для получения стандартного вычета на детей достаточно написать заявление на имя работодателя и приложить подтверждающие документы, отдельно обращаться в налоговую за справкой не требуется.

Если вы подаете заявление на имущественный или социальный вычет, можно воспользоваться любым из этих способов. Преимущество обращения к работодателю состоит в том, что вам не нужно будет ждать окончания календарного года, в котором были понесены расходы, дающие право на вычет. С другой стороны, некоторые люди предпочитают обращаться в налоговую службу в связи с тем, что им удобнее получить всю сумму полагаемого возврата налогов за один раз, так она кажется более «ощутимой».

К тому же иногда получение вычета через налоговую может происходить быстрее, потому что в этом случае он будет полностью предоставлен в течение четырех месяцев с момента подачи заявления, а возврат через работодателя, в зависимости от величины заработной платы и размера вычета, может занять и целый год.

О чем еще важно помнить при обращении за налоговым вычетом? Сумма вычета не может превышать общего налогооблагаемого дохода за расчетный период. Например, если человек хочет оформить вычет на оплату медицинских услуг в размере 120 тысяч рублей, но его суммарный годовой доход составляет всего 100 тысяч рублей, полный вычет за один год получить не удастся.

Можно подать заявления одновременно на несколько видов вычетов, но общая их сумма за год не может превышать годовой суммы налогооблагаемого дохода.

Если в течение одного календарного года вычет не может быть использован полностью, потому что сумма годового налогооблагаемого года меньше, в большинстве случаев можно перенести часть выплат на следующий год, но снова нужно будет подавать документы на получение вычета.

Если после получения вычета налогоплательщик лишается права на него, то полученную за счет вычета сумму придется вернуть в бюджет. Например, если вы получаете вычет по внесению денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет, но по какой-то причине закроете его раньше трехлетнего срока, полученные средства подлежат возврату.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Денис Михайлов, руководитель ГБУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Часто бывает, что люди не пользуются полагающимся им правом на налоговый вычет, поскольку считают процедуру оформления налогового вычета слишком сложной. Однако в действительности инициировать возврат налога довольно просто — сделать это можно за считаные минуты в режиме онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика» на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Получить доступ к нему можно с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, которая предоставляется при личном визите в любой налоговый орган, независимо от места постановки на учет. Если у вас уже есть квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись на сайте Госуслуг, то авторизоваться в «Личном кабинете налогоплательщика» можно в два клика, не выходя из дома.

Однако при использовании онлайн-сервисов важно быть осторожными, чтобы не попасться на уловки мошенников. Для этого убедитесь, что вы используете официальный сайт ФНС — nalog.ru.

В последнее время многим людям приходят спам-рассылки якобы для получения доступа к каким-либо государственным сервисам. Чтобы не попасться на удочку мошенников, не следует переходить по ссылкам из сомнительных писем и тем более ни в коем случае нельзя вводить свои персональные данные на подозрительных сайтах. Если вы сомневаетесь, лучше сразу зайти в свой «Личный кабинет» и проверить, есть ли там какие-то уведомления.

Запомните, что на официальном сайте ФНС у вас никогда не будут спрашивать ни ПИН-код от банковской карты, ни проверочный код из смс от банка. Госслужбам для оформления вычета такая информация просто не нужна, а вот мошенники могут использовать ее, чтобы украсть ваши деньги.