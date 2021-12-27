«Не попасть под зоркий глаз ЦБ»: к чему приведет тотальный контроль финансовых операций

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Центробанк РФ с 2022 года будет контролировать все денежные переводы между физлицами, запрашивая данные по ним у финансовых организаций. Основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Они будут использоваться для анализа рынка в стране и формирования статистических показателей. «Вечерняя Москва» узнала, как нововведение отразится на обычных гражданах.

По словам доктора экономических наук Леонида Холода, новая система в первую очередь направлена на нейтрализацию серого рынка в сфере индивидуального предпринимательства, а уже потом — на контроль переводов физлиц:

— По большому счету регулятору не интересны мелкие переводы между членами семьи, например, сын системой виртуального банка переводит матери по сто рублей каждый день. Какой смысл банку контролировать этот перевод? Новая система будет отслеживать больше тех респондентов, которые пересылают довольно крупные суммы на постоянной основе другому лицу. В таком случае у ЦБ появляется интерес, с какой целью данная операция происходит: не финансирует ли таким образом данное физлицо какую-то запрещенную террористическую организацию?

В то же время собеседник «ВМ» отметил, что регулятор пытается таким нововведением исключить оборот нелегальных денежных средств, незаконных финансовых операций. Под контроль будут также взяты любые попытки совершить перевод в адрес онлайн-казино, финансовых пирамид и форекс-дилеров:

— Бизнес, который ведет все свои дела чисто, не имеет серых схем, никак не пострадает. А вот тем, кто не совсем законно ведет свою деятельность, придется теперь нелегко. Самый элементарный пример: сантехник пришел починить оборудование, принял платеж на карту и не уплатил с доходов налоги. Эти варианты теперь такому нерадивому сантехнику придется исключить, потому что с января будущего года все эти операции будут отслеживаться.

Положительная сторона новой меры, как считает эксперт, ясна: борьба с серым предпринимательством и незаконными переводами. Но имеется и обратная сторона медали:

— Боюсь, что бизнес, который работает «в черную», начнет все свои операции выполнять посредством наличных расчетов. В результате этого и иные сферы пойдут по аналогичному пути, лишь бы не попасть под зоркий глаз Центробанка. Если такой сценарий произойдет, «следует ожидать бума серой налички».

Эксперт отметил, что похожий опыт контроля электронных финансовых потоков давно введен в США и странах Европы, но там прежде всего отслеживают именно подозрительные операции. Например, переводы крупных сумм в горячие точки планеты:

— Там в первую очередь контролируют переводы на счета подозрительных лиц, у которых за плечами криминальное прошлое. Также очень внимательно отслеживают, в какие компании и организации физические и юридические лица направляют деньги, как часто подобные операции происходят, не финансируется ли этими лицами терроризм.

По словам экономиста, для российской системы обычные граждане, которые максимально рассчитываются за коммунальные услуги и осуществляют перевод родным, интереса не вызывают. Тем не менее электронный финансовый оборот изначально проницаемый, и каждый человек находится под контролем:

— И, если сегодня условный гражданин Н. отправляет 1000 рублей своей бабушке, а завтра он начал активно и стабильно отправлять крупные суммы на конкретный счет, вот это уже станет интересно регулятору: как так вышло, что данное лицо стало высылать такие суммы на счет непонятной организации или физлица?

В заключение эксперт отметил, что пока практическая схема работы новой меры ясна не до конца и нужно время, чтобы и финансовые организации, и расчетные центры смогли ее внедрить.

Позже стало известно, что Банк России не планирует вводить для финансовых организаций новую отчетность для контроля за операциями физлиц. Также регулятор не собирается тотально контролировать финансовые операции граждан.